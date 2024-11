Três opções de troca para o Thunder após lesão de Chet Holmgren

O Oklahoma City Thunder pode explorar o mercado de troca após a lesão de Chet Holmgren. O jovem pivô sofreu uma fratura na região pélvica após uma queda contra o Golden State Warriors. De acordo com Shams Charania, da ESPN, ele deve desfalcar o time por pelo menos dois meses. Ou seja, por quase metade da temporada 2024/25 da NBA.

A preocupação em relação a posição aumenta com o histórico de lesões. O substituto de Holmgren, por exemplo, seria Isaiah Hartenstein. No entanto, o reforço da equipe para a temporada 2024/25 também está fora por lesão. De acordo com o site CBS Sports, ele só deverá retornar após o início de dezembro.

Já o terceiro jogador da posição, Jaylin Williams, tem previsão de volta na mesma época que Hartenstein. Ou seja, no momento, o Thunder não possui nenhum pivô para as próximas semanas sem Holmgren. Desse modo, a opção na partida da segunda-feira (11) foi utilizar um quinteto titular com jogadores de menos de dois metros.

O pivô, aliásm foi o ala Jalen Williams. Após a lesão de Holmgren, o titular indicou que o Thunder pode manter somente com as adaptações, em vez de explorar trocas. “Não é a primeira vez que passamos por isso, então vamos encarar mais esse desafio”, afirmou Williams

Ainda assim, veja três sugestões de troca para o Thunder após a lesão de Chet Holmgren:

Jonas Valanciunas

Jonas Valanciunas é um dos principais nomes disponíveis para troca na NBA. O lituano foi contratado pelo Washington Wizards no início da temporada. No entanto, em uma equipe em reconstrução, existe a expectativa de que ele em breve busque negócios para reforçar um time de pós-temporada.

O problema é que Valanciunas só pode ser negociado após 14 de dezembro. Desse modo, a sua contratação não resolveria a necessidade imediata do time, sem Hartenstein e Holmgren.

Nikola Vucevic

Nikola Vucevic é um pivô experiente e sólido na NBA. Entretanto, o Chicago Bulls quer dar sequência a sua reconstrução e pretende se desfazer do jogador no mercado de trocas. Com médias de 20.8 pontos e 10.1 rebotes na temporada, ele poderia colaborar com o sólido quinteto do Thunder.

Novamente, porém, há um problema na troca por Vucevic. Com um salário de US$20 milhões para a campanha, o pivô forçaria ao Thunder um negócio com três equipes, uma vez que a franquia não conseguiria igualar o salário sem oferecer um de seus melhores jogadores.

Jonathan Kuminga

Por fim, Jonathan Kuminga é a última sugestão. Embora não seja pivô de ofício, o ala-pivô poderia aumentar a altura do time em relação aos nomes que vem sendo utilizados. Além disso, Zach Buckley, do Bleacher Report, indicou que o Golden State Warriors pode ouvir propostas pelo jogador.

A troca, porém, custaria ao Thunder ao menos duas escolhas de primeira rodada e dois jovens com potencial. Entre eles, Dillon Jones e Ousmane Dieng.

