Lakers pode tentar troca por pivôs veteranos da NBA

O Los Angeles Lakers ainda monitora pivôs disponíveis para buscar uma troca na NBA. De acordo com Jake Fischer, do Bleacher Report, a franquia está de olho em veteranos na posição. A ideia, afinal, é melhorar a defesa do elenco após um início de temporada com cinco vitórias e quatro derrotas.

“O Lakers deve ser ativo no mercado de trocas após uma defesa classificada em 24º lugar”, explicou Fischer. Entre os pivôs, a franquia monitora os veteranos Brook Lopez, do Milwaukee Bucks, e Jonas Valanciunas, do Washington Wizards. No negócio, o jornalista afirma que D’Angelo Russell pode ser usado como moeda de troca.

O interesse do Lakers em pivôs para uma troca na da NBA é antigo. Na agência livre, por exemplo, a equipe tentou assinar com Valanciunas. Porém, não avançou e seguiu com Anthony Davis e Christian Wood como os nomes para a posição na temporada 2024/25.

Davis, porém, não está satisfeito com a função atual. Antes da temporada começar, Dave McMenamin, da ESPN, explicou que o astro tem preferência em assumir a posição como ala-pivô titular. Desse modo, ele estaria pressionado o Lakers por uma contratação para ter um cmpanheiro no garrafão.

O Lakers, no entanto, jamais conseguiu agradar o seu craque. Na temporada passada, por exemplo, de acordo com o site Cleaning The Glass, Davis jogou com ala-pivô em 921 posses. Ao seu lado, estiveram Christian Wood e Jaxson Hayes, na maioria das vezes. Em comparação, como pivô, ele jogou em 4.741 posses. Ou seja, cerca de 84% das jogadas como único jogador de garrafão do Lakers.

Anthony Davis, porém, não desistiu do desejo de uma troca por um pivô no Lakers. A pressão chegou até mesmo a JJ Redick, treinador da equipe. Em entrevista à rádio Sirius XM, no início da campanha, o comandante reforçou a necessidade do time conseguir um pivô para a temporada 2024/25.

“Certamente, você tem que olhar para o que eu acho que é um elenco muito bom, um elenco equilibrado”, iniciou Redick. “Por isso, gostaríamos, em algum momento, de conseguir um outro pivô. Um grande e forte pivô. Basta olha para a Conferência Oeste e observar que eles adicionaram pivôs. Então, para certos confrontos na pós-temporada, você vai precisar de muito tamanho”, completou Redick.

O desafio para o Lakers em um negócio é a contrapartida. Sem um volume de escolhas e Draft e um elenco enxuto, a franquia não tem muitas opções para qualquer troca. Por isso, afinal, não realizou nenhum movimento para a temporada. Porém, os rumores indicam que D’Angelo Russell pode liderar a oferta em caso de negociação.

