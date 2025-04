Shaquille O’Neal: “Queria que Dwight Howard fizesse 40 pontos por jogo”

Shaquille O’Neal e Dwight Howard foram desafetos por muitos anos. Por isso, ambos até chegaram a trocar xingamentos públicos. Mas, aos poucos, os dois começam a deixar o passado para trás. Prova disso é que o campeão da NBA em 2020 foi o novo convidado do podcast do lendário pivô. Na gravação, por fim, ambos conversaram sobre a origem da frustração do ícone da liga com o novo integrante do Hall da Fama.

“Quando marcava 26 pontos por jogo, você deveria ter média de 40 pontos. É o que nós queríamos que fizesse. E, porque não fazia, isso passava a sensação de que não estava focado o bastante. É claro que você estava focado no basquete, Dwight, mas dava para fazer mais. O sarrafo sempre ficou lá em cima, pois sabíamos do que você era capaz”, explicou o hoje analista da TNT.

As dúvidas sobre o foco no basquete sempre acompanharam Howard durante a carreira. Vários analistas o acusavam de não aprimorar o seu jogo, pois se satisfazia em dominar partidas no aspecto físico-atlético. Essa é uma questão curiosa porque eram as mesmas críticas que O’Neal recebia como jogador. Por isso, o veterano sabia que o ex-astro do Orlando Magic precisava entregar mais.

“Há jogadores que conseguem um anel de campeão, por exemplo, e já estão satisfeitos. Aquilo já é o máximo para esses caras, sabe? Mas jogadores como eu e você precisam ganhar duas, três, quatro vezes para sermos respeitados da forma devida. Afinal, nós somos diferentes. Somos talentos fora do comum do planeta”, elogiou o ícone do Los Angeles Lakers.

Sem foco

É sempre difícil falar em foco porque não há uma régua para algo intangível. Não existe forma de medir essa questão. E, por isso, na época, as críticas de O’Neal “bateram” em Howard de forma pessoal. Ele treinava e se entregava todos os dias, embora não fosse um Kobe Bryant. Shaq não queria que o então jovem virasse um obcecado pelo jogo, mas entende que ele precisava ser cobrado assim.

“Eu nunca achei que você não estava focado no basquete, Dwight. Mas, para atingirmos o nível máximo, a gente precisa ter mais do que só o foco normal. Eu tive que fazer 40 pontos por partida nas finais para ser campeão, por exemplo. E você sabe como isso é complicado quando se arremessa lances livres tão mal quanto eu?”, perguntou o ídolo, em tom de brincadeira.

As provocações de O’Neal, então, nunca deveriam ter virado algo pessoal. Eram só uma forma (pouco elegante) de tentar motivar Howard “cutucando” o espírito competitivo. “Quando dizia que você não tinha foco no jogo, queria que encarasse como um desafio. ‘Ele acha que não estou focado, então veja isso!”. Foi sempre um jogo de palavras, em síntese”, resumiu.

Arrependimento

Dwight Howard nunca escondeu que a rixa com Shaquille O’Neal era uma cicatriz em sua carreira e vida. Afinal, ele tornou-se jogador de basquete com o pivô como um dos seus ídolos. Era uma decepção, pois uma das pessoas que mais queria conhecer virou um de seus maiores desafetos no esporte. Shaq admite que, nesse sentido, tem alguns arrependimentos da forma como conduziu a relação entre ambos.

“É provável que tivesse sido melhor se, acima de tudo, tivesse conversado com você. De forma direta. Mas não é assim que funciono. Eu só queria deixá-lo tão bravo que, assim, tivesse motivação para me calar. Não há nenhum problema nisso. No fim das contas, eu só queria que jogasse naquele nível que sabia que podia alcançar. Só isso”, concluiu um dos maiores pivôs da história.

