Dwight Howard faz aposta ousada sobre Lakers nos playoffs

Dwight Howard, ex-jogador do Los Angeles Lakers, aposta que a equipe pode se dar bem nos playoffs da NBA. Isso porque, segundo ele, Luka Doncic pode liderar a equipe ao título da liga. Essa será a primeira vez que o Lakers terá vantagem de mando nos playoffs desde 2012. Portanto, isso aconteceu antes da primeira passagem de Howard pela equipe, que ocorreu na temporada 2012/13.

“O Lakers assusta porque, se LeBron James estiver saudável nos playoffs, vai ser difícil para os times vencerem em uma série de sete jogos”, disse Howard em entrevista ao Basketball Insiders. “Minha intuição diz que o Lakers vai vencer este ano. Vejo o Lakers contra o Cleveland Cavaliers na final”.

Los Angeles entrou em ótima fase desde que adquiriu Luka Doncic. Afinal, até a troca pelo esloveno, o Lakers estava em quinto lugar na Conferência Oeste. Desde então, o time tem um recorde de 15 vitórias e 8 derrotas (65.2%) quando James e Doncic atuam juntos.

Dessa forma, com esse desempenho na temporada inteira, o Lakers teria a segunda melhor campanha do Oeste e a quarta melhor de toda a NBA.

“Adoro como o Lakers está jogando”, diz Howard. “Adoro como o JJ (Redick) se manteve focado a temporada toda, mas não deixou nenhuma besteira afetar o grupo. A troca pelo Luka levou o time a outro nível. Vejo o time indo longe nos playoffs. Então, não vejo muitos times vencendo eles em uma série de sete jogos”.

Howard explica como a dupla James e Doncic será difícil de parar. O esloveno foi às finais na última temporada, enquanto LeBron já disputou 10 Finais, o maior número entre os jogadores ainda em atividade.

“Vai ser difícil do jeito que o Luka joga, pontua e passa, junto com a mente de basquete do LeBron”, afirma Howard. “Luka vai estar tomando o mesmo suco que o LeBron está tomando para jogar por mais tempo. Ele vai chegar nos playoffs enterrando em cima dos outros, arremessando do meio da quadra. O Lakers ainda tem Austin Reaves jogando muito, tem seus especialistas defensivos. LeBron fez um trabalho incrível com o Lakers.

Então, o Lakers, favorito de Dwight Howard, estreia nos playoffs da NBA no próximo sábado (19), contra o Minnesota Timberwolves.

