Calendário da NBA afeta 76ers e Joel Embiid

O Philadelphia 76ers espera contar com Joel Embiid na próxima temporada da NBA. No entanto, se for começar pelo calendário, já ficou ruim. Isso porque o Sixers terá nada menos que 16 datas com jogos consecutivos. Ou seja, ao longo da campanha, o time terá de fazer rodadas duplas mais do que qualquer outra equipe da liga.

Continua após a publicidade

Joel Embiid, por exemplo, não costuma jogar em rodadas duplas. Ainda mais voltando da lesão que o deixou atuar em apenas 19 jogos em 2024/25. Além disso, não existe ainda um prazo para ele retornar às quadras. Até aqui, o pivô segue sem conseguir treinar, lembrando que a próxima campanha da NBA começa no dia 21 de outubro.

De acordo com o técnico Nick Nurse, a comissão técnica e os médicos do 76ers ainda não sabem quando Embiid estará disponível. No entanto, Nurse disse em entrevista que existem “sinais positivos”. Caso o astro esteja pronto para jogar no início da nova temporada, é quase certo que ele não estará em quadra nos jogos de rodada dupla.

Continua após a publicidade

E isso pode ser ainda um grande problema para outro astro do time, Paul George. O ala sofreu uma lesão e pode desfalcar o 76ers no começo da temporada 2025/26 da NBA. Então, como Embiid, George não deve jogar em rodadas duplas, ao menos no início.

Leia mais

O 76ers entrou na última temporada da NBA como um dos favoritos, pois Joel Embiid atuou nas Olimpíadas pela seleção dos EUA e parecia estar saudável. Mas, no fim, não estava.

Continua após a publicidade

MVP da NBA em 2022/23, Embiid liderava a corrida para o prêmio no ano seguinte quando sofreu lesão no joelho. No entanto, foi a primeira temporada em que a liga exigia um número mínimo de jogos para concorrer. Ele voltou antes da hora e agravou a contusão. Então, pouco antes dos playoffs, jogou no sacrifício e o período na seleção parece não ter ajudado.

Como resultado, Joel Embiid começou a última temporada fora das quadras e, quando jogou, ele teve minutos limitados e não atuava em rodadas duplas. Isso durou só 19 jogos.

Aliás, todo o time do 76ers teve problemas sérios com lesões na última campanha da NBA. A equipe usou nada menos que 30 jogadores ao longo da temporada. Apenas dois atletas atuaram em 70 jogos ou mais: Ricky Council e Guerschon Yabusele.

Continua após a publicidade

Jared McCain, que era um dos favoritos ao prêmio de melhor calouro do ano, fez somente 23 jogos antes de se machucar. Além dele, Tyrese Maxey atuou em 52, enquanto Paul George jogou em 41. Então favorito a ficar entre os primeiros do Leste na NBA, o 76ers acabou com 24 vitórias e foi apenas o 13° na conferência.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA