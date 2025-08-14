Steve Kerr: “Stephen Curry salvou minha carreira”

A NBA é marcada por parcerias histórias entre grandes jogadores e técnicos. Nos anos 90, por exemplo, Phil Jackson e Michael Jordan lideraram o Chicago Bulls a seis títulos. Já nos anos 2000, Gregg Popovich e Tim Duncan marcaram época. No passado recente, por sua vez, a junção de maior sucesso é a de Steve Kerr e Stephen Curry.

Steve Kerr chegou ao Golden State Warriors em 2014/15. Antes dele, a equipe vinha de duas boas temporadas, mas com eliminações precoces nos playoffs. Desde então, são 11 anos do treinador no comando da equipe, com quatro título e seis finais, marcando a grande dinastia recente da NBA.

Stephen Curry é rosto desta era vitoriosa do Warriors. Com a chegada de Kerr, o camisa 30 virou de vez uma das grandes estrelas da NBA. Nos dois primeiros anos com o técnico, afinal, o armador conquistou os dois MVPs da carreira. Além disso, se consagrou como o maior arremessador de três pontos da história.

Para muitos, assim, Kerr é o responsável pelo sucesso que Curry teve. O técnico, no entanto, vê de outra maneira. Segundo o comandante do Warriors, é graças ao camisa 30 que ele tem uma carreira de sucesso como treinador na NBA.

“Se eu não tivesse Stephen Curry, eu teria sido como qualquer outro técnico da NBA”, disse Steve Kerr. Duraria alguns anos e depois iria para outro lugar treinar outra equipe. Então, tenho sorte incrível de ter essa parceria com Curry. Ele proporciona essa estabilidade e continuidade para o time que torna o trabalho de todos muito mais fácil”.

A fala de Kerr acontece em um momento em que a carreira de Curry está no fim. Após anos de sucesso na NBA, o armador está com 37 anos e não deve estender por muito mais tempo a passagem como jogador de basquete. Desse modo, restam poucas temporadas da parceria histórica entre ele e o treinador.

Ao lado de Kerr e Curry, Draymond Green e Klay Thompson fizeram parte do time que venceu quatro vezes o título da NBA. Enquanto Green segue no time, Thompson foi para o Dallas Mavericks.

Stephen Curry, por enquanto, não indicou quando deve encerrar a carreira. No entanto, as declarações recentes indicam que está cada vez mais próximo. No mês passado, por exemplo, o ídolo do Golden State Warriors indicou uma das poucas motivações que ele tem para seguir como jogador na NBA.

“Eu conversei com todos os caras que estenderam seu auge, e, sabe, não há nada mais elegante do que ser um cara que, quando parar, vão dizer ‘eu tiro o chapéu’. Só quero me colocar em uma posição em que possa dizer que fiz tudo o que pude para tirar o máximo proveito deste esporte. E espero ter saúde para dizer que estou bem e decidir na hora certa”, indicou Stephen Curry.

