“Jayson Tatum é um dos melhores da história”, afirma treinador de astros da NBA

Drew Hanlen pode não ser um nome conhecido do grande público, mas tem poder nos bastidores da liga. Afinal, o treinador particular é uma figura influente entre os nomes mais importantes do basquete da atualidade. Ele trabalha com muitos astros da NBA, como Jayson Tatum, Joel Embiid e Tyrese Haliburton. Por isso, o especialista garante que o astro do Boston Celtics é um dos atletas subestimados pelas pessoas.

“Jayson, antes de tudo, já tem um currículo de Hall da Fama aos 26 anos. Isso é incrível, mas não acho que chegou nem perto do seu auge ainda. Então, eu realmente acho que estamos vendo um dos melhores da história em ação. Esse cara, no fim das contas, vai estar nas discussões dos melhores jogadores de todos os tempos”, cravou o técnico e preparador físico.

Hanlen está ao lado de Tatum desde antes de sua estreia na NBA. É a pessoa ideal para avaliar a evolução do ala, em vários sentidos, ao longo do tempo. Foi uma jornada bem longa para, por fim, ser campeão da liga pela primeira vez. Sete anos pode até parecer pouco, mas são centenas de jogos e sessões de treinos. Muita coisa mudou nesse intervalo. Então, qual é a diferença do Tatum de agora, o campeão?

Publicidade

“Eu acho que a maior mudança em Jayson é a maturidade. Conquistar um título sempre foi o seu objetivo, então chegar lá é um alívio. E, assim, você adquire uma mentalidade diferente. As dúvidas e distrações somem. Ele teve um triplo-duplo de 15 pontos outro dia, por exemplo. Esse jogo poderia não o deixar feliz antes, pois sentia que precisava pontuar mais. Mas essa pressão acabou. É só vencer”, resumiu o treinador.

Leia mais sobre Jayson Tatum

Sobrevivente

Drew Hanlen conheceu Jayson Tatum antes que pudesse projetá-lo como um dos astros da NBA atual. O ala ainda era um adolescente, na verdade, quando buscou os serviços do treinador pela primeira vez. Foi uma indicação de um dos seus amigos e mentores: outro jovem chamado Bradley Beal. O craque de Boston sempre conta que o primeiro treino sob a tutela do profissional, em síntese, foi um tratamento de choque.

Publicidade

“Eu comecei a treinar com Drew quando tinha 13 anos. Nunca vou esquecer do primeiro treino nosso porque o cara tentou me matar. Ele achava que eu era jovem demais para ser seu cliente, então colocou-me em um dos trabalhos mais duros que já fiz. Tive que sair algumas vezes de quadra para vomitar, mas eu não deixei isso me fazer desistir”, relembrou o ídolo do Celtics.

Tatum não esconde que foi uma experiência extrema, mas, hoje, entende a estratégia do amigo. Foi uma mostra do nível de exigência e intensidade que levou o astro até o seu patamar atual. “Drew só queria testar a minha força mental e se desistiria diante das dificuldades. Mas, no fim do treino, eu estava lá e ele me chamou para uma nova sessão no dia seguinte. Nós trabalhamos juntos desde então”, concluiu.

Publicidade

Críticos

Ser um astro da NBA traz vários fãs, mas também quem muita gente que torce contra. O título da liga, nesse sentido, deveria servir como um “cala boca” para aqueles que questionam Tatum. Mas não foi assim. Os críticos focaram em não ter sido MVP das finais e, logo em seguida, jogar pouco nas Olimpíadas. Para Hanlen, isso foi uma revelação para a sequência da carreira do craque.

“Todos pensam que, assim que forem campeões, os críticos vão sumir. Mas, no caso de Jayson, sinto que começaram a falar ainda mais. Isso fez com que percebesse que eles simplesmente não importam. Jayson não joga para se provar para essa gente, mas por si mesmo. Pelos que ama e por amor ao esporte. Então, como vários outros jogadores, deve usar essa negatividade como combustível”, finalizou o conhecido treinador.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA