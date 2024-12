Agente teria impedido Jayson Tatum no Lakers, revela Magic Johnson

Magic Johnson comentou recentemente sobre a decisão do Los Angeles Lakers em selecionar Lonzo Ball à frente de Jayson Tatum no Draft de 2017. Então, o ídolo explicou a decisão que tomou quando presidente da franquia e revelou que o agente do astro do Boston Celtics não queria que o jogador treinasse com o elenco angelino.

A princípio, essa escolha em 2024 parece polêmica se olharmos para a carreira dos jogadores na NBA. Isso porque, Tatum é campeão e um dos principais astros do Boston Celtics e da liga. Enquanto isso, Ball acabou trocado por Anthony Davis para o New Orleans Pelicans e depois para o Chicago Bulls, onde vive um drama com lesões. Mas segundo Johnson, teve um motivo que motivou.

“Nós o analisamos, mas o agente dele também não queria que fizéssemos um treino. Isso porque ele não queria que Jayson Tatum acabasse no Lakers, já que nosso time já estava com muitos alas”, afirmou Magic em um programa de rádio.

Em seguida, Magic Johnson comentou sobre o Lakers de 2017. Sobretudo, na opinião do lendário armador, escolher Lonzo Ball causaria menos problemas no vestiário da equipe.

“Eu não podia escolhê-lo. Nós já tínhamos Brandon Ingram, Julius Randle, Larry Nance Jr. então eu já tinha muitos alas”, explicou Magic. “Já havia problemas porque todos queriam jogar. Se eu escolhesse outro ala, nós nunca veríamos esse Tatum que temos hoje, se ele tivesse acabado nos Lakers. O time precisava de um armador naquela época e foi por isso que escolhemos Lonzo Ball. Não queria problemas no vestiário com mais um ala”.

A comparação entre Tatum e Ball fica ainda mais difícil quando olhamos para o histórico de lesões do armador. Apesar que sua passagem pelo New Orleans Pelicans rendeu bons momentos. Mas, atuando pelo Chicago Bulls, ele sofreu uma grave contusão e ficou afastado da liga por quase três anos. Mesmo em sua melhor fase, a segunda escolha do Draft de 2017 nunca conseguiu ser all-star.

Vale lembrar que Ball participou da troca por Anthony Davis, que foi fundamental para o título da franquia ao formar uma parceria com LeBron James em 2020. Por outro lado, Jayson Tatum causou muito impacto com o Boston Celtics e liderou a equipe nas últimas temporadas em ótimas campanhas até finalmente conquistar o título da liga em 2024.

