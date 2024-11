“Lakers teve zero interesse em me selecionar no Draft”, revela Jayson Tatum

O Los Angeles Lakers não cogitou selecionar o astro Jayson Tatum no Draft de 2017. O jogador do Boston Celtics, que já declarou ser torcedor do Lakers, percebeu que não teria chances de atuar na equipe semanas antes daquele recrutamento.

“No fim, deu tudo certo. Mas a narrativa dizia que Markelle (Fultz) seria a primeira escolha do Draft, enquanto o Lakers ia selecionar Lonzo (Ball) na segunda”, afirmou Jayson Tatum, em entrevista ao Club520 Podcast. “O Celtics tinha a primeira escolha e eles foram me ver enquanto eu estava em Phoenix. E o Phoenix Suns tinha a quarta, então foram ver meus treinamentos”.

No entanto, Tatum não tinha esperanças de ser a primeira escolha daquele Draft. Isso porque ele conversou com alguém da direção, que indicou uma opção por Fultz.

“Ele chegou em mim e disse ‘cara, foi um dos melhores treinos que eu vi, boa sorte, mas você sabe, a gente tem a primeira escolha e, provavelmente, não vamos escolher você'”, disse. “Então, eu sabia que não seria a primeira. Mas eu sempre quis jogar pelo Lakers. Eu cresci como fã de Kobe Bryant. E aquilo me deixou muito triste, pois eles não foram me ver uma vez sequer. Eu nunca treinei pelo Lakers, enquanto eles não quiseram me ver treinando”.

Então, as coisas mudaram quando restavam poucos dias para aquele Draft.

“Dias antes, Boston Celtics e Philadelphia 76ers trocaram as escolhas. Então, Boston ficou com a terceira. Mas naquele momento, eu queria jogar por Phoenix. Earl Watson era o técnico, fui lá, pesquisei por casas para morar, o clima era bom e o time era muito jovem. Então, pensei que ali era o lugar certo. Me lembro do Coach K (Mike Krzyzewski), que me disse que Boston queria um segundo treino”, disse Jayson Tatum.

E o ala não queria jogar em Boston, especialmente por contar, naquele momento, com um bom elenco. Tatum achava que se o Celtics o escolhesse no Draft, teria dificuldades de encontrar minutos em quadra.

“O Celtics acabou de ir às finais do Leste e eu provavelmente não jogaria. Mas ele (Coach K) ficou falando sobre como Brad Stevens era um dos melhores técnicos da NBA. Então, faltando três dias para o Draft, eu fui para Boston, fiz outro treinamento e o resto é história. Tudo deu certo”, concluiu.

Ball e Fultz sofreram com lesões

Mas o destino não foi tão bom para os dois jogadores selecionados antes dele. Fultz sofreu com lesões no ombro, mudou o arremesso e jamais foi o mesmo dos tempos do basquete universitário. Ele está sem time. Já Ball, segunda escolha, passou quase três anos fora por uma série de contusões no joelho. O armador retornou às quadras apenas recentemente.

Por outro lado, tudo deu certo para o ala. Em sua sétima temporada, Jayson Tatum foi parte vital para a conquista do décimo oitavo título da franquia. Enquanto isso, Stevens deixou o cargo de treinador e virou dirigente da equipe. Em 2024/25, o Celtics é novamente favorito a vencer o campeonato. Por enquanto, a equipe de Massachusetts ocupa o segundo lugar no Leste, com sete vitórias e apenas uma derrota.

