Celtics “trava” Trae Young em vitória sobre Hawks

Trae Young teve uma das piores atuações da carreira na derrota do Atlanta Hawks para o Boston Celtics. O armador terminou o confronto com somente dois pontos, sendo a menor marca de sua carreira na NBA. Como resultado, o time celta venceu por 123 a 93, fora de casa, na noite desta segunda-feira (4).

Com médias de 27 pontos por jogo pelo Hawks, Trae Young sofreu com a forte defesa do Celtics. Com dez tentativas nos arremessos, ele acertou somente uma. Aliás, ele errou todos os seis chutes de três pontos. No terceiro quarto, além disso, ele saiu com uma lesão na costela. Assim, o cestinha da equipe foi Jalen Johnson, com 20 pontos e 11 rebotes.

Pelo Celtics, Jayson Tatum teve mais uma grande atuação. O astro teve 28 pontos e nove assistências na vitória. Além dele, Derrick White contribuiu com 21 pontos e Payton Pritchard somou outros 18 vindo do banco. Por fim, Jrue Holiday, Neemias Queta e Sam Hauser também ultrapassaram a marca de dez pontos.

Apesar do domínio do atual campeão, o primeiro quarto foi equilibrado. Ainda assim, o Celtics conseguiu se sair melhor, principalmente pelos 16 pontos de Jayson Tatum no período. Desse modo, a equipe conseguiu controlar a liderança e terminou vencendo por 35 a 30.

O Hawks, porém, perdeu o controle no segundo quarto. Sem contribuições de Trae Young, o ataque da equipe marcou. Em contrapartida, o Celtics conseguiu uma sequência de 15 a 2 e acertou oito arremessos de três pontos no período. No fim, o placar marcava 75 a 53 rumo ao intervalo.

Na volta dos vestiários, o Celtics diminuiu o ritmo e acumulou erros nos arremessos. No perímetro, por exemplo, foram dois acertos em dez tentativas. O Hawks, em contrapartida, foi ainda ainda pior. Desse modo, os visitantes ampliaram ainda mais a liderança e fecharam o terceiro período vencendo por 103 a 73.

No quarto período, bastou controlar a vantagem. O técnico Joe Mazulla, inclusive, aproveitou para rodar a segunda unidade na partida e viu Hauser adicionar cinco pontos no período.

O confronto mostrou a profundidade do Celtics para a temporada. Sem Jaylen Brown, por exemplo, Neemias Queta conseguiu espaço no quinteto titular e terminou com dez pontos e sete rebotes. Assim, o técnico Mazulla valorizou a boa atenção do jogador de 25 anos.

“Queta cresceu muito como jogador. Honestamente, ele não tem ideia do quão bom pode ser. Ele tem um teto alto e achei que fez ótimas coisas para nós esta noite”, afirmou o treinador celta.

Com o triunfo, o Celtics alcançou a sétima vitória em oito jogos. A equipe volta a quadra na quarta-feira (6), contra o Golden State Warriors. O Hawks, por sua vez, perdeu a quinta partida em oito e enfrenta o New York Knicks, no mesmo dia.

