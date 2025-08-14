NBA divulga calendário da temporada 2025/26

A NBA divulgou, nesta quinta-feira (14), o calendário da temporada 2025/26. De acordo com a liga, a 80ª temporada regular terá seu início no dia 21 de outubro e vai até 12 de abril do ano que vem.

Em 2025/26, a liga terá a terceira edição da chamada Copa NBA, que vai ocorrer entre 31 de outubro e 16 de dezembro. Ou seja, durante a temporada regular. O Final Four, aliás, será realizado novamente em Las Vegas. Desse modo, o comissário da liga, Adam Silver, coloca em prática a sua visão de uma “copa europeia” para a NBA.

Além disso, o torneio play-in (repescagem) segue mantido e vai ocorrer entre os dias 14 e 17/04. Os playoffs, por sua vez, começarão a ser disputados no dia 18 de abril. Em contrapartida, as Finais da NBA terão início no dia 4 de junho, de acordo com o calendário da liga.

Como de costume, a temporada será aberta com duas partidas. No primeiro jogo, o atual campeão, Oklahoma City Thunder, receberá o Houston Rockets, às 20h30 (horário de Brasília). Na partida de fundo, por sua vez, o Golden State Warriors visista o Los Angeles Lakers, às 23h. Ambos os duelos terão a transmissão do Amazon Prime Video para o Brasil.

Já a rodada especial de Natal da NBA (25 de dezembro) terá cinco partidas. Além disso, como ocorreu nos últimos anos, todos os duelos terão a transmissão da ESPN para o Brasil. O detalhe é que, dos dez times que estarão em quadra, apenas dois são do Leste.

Cleveland Cavaliers x New York Knicks – 14h

San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder – 16h30

Dallas Mavericks x Golden State Warriors – 19h

Houston Rockets x Los Angeles Lakers – 22h

Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets – 0h30

Por fim, a temporada 2025/26 será a 20ª com a cobertura total do Jumper Brasil, produtor de conteúdo de NBA mais antigo do país. Nesse sentido, o portal seguirá trazendo notícias diárias, atualizadas, além de produzir diversos conteúdos para as redes sociais. Portanto, continue prestigiando o nosso trabalho!

Confira AQUI o calendário completo da temporada 2025/26 da NBA.

Grade de transmissões da NBA para o Brasil

Nas próximas semanas, a ESPN, detentora dos direitos de transmissão da NBA para o Brasil na TV fechada, vai divulgar o calendário de partidas a serem televisionadas. Aliás, a emissora do grupo Disney tem acordo válido com a liga até 2037. Em 2024/25, a ESPN terá o direito de exibir, com exclusividade para a TV fechada, a decisão da Conferência Leste.

Além disso, o Amazon Prime Video seguirá exibindo vários jogos da NBA, todos com narrações em português. Afinal, o acordo da liga com o serviço de streaming é de longo prazo (também até 2037). A rodada dupla de abertura da temporada, inclusive, será transmitida pelo Prime Video. Por fim, a plataforma vai exibir, com exclusividade, a decisão da Conferência Oeste e as finais da NBA.

Calendário da temporada 2025/26 da NBA (datas importantes)

Abertura da temporada regular: 21/10

Copa NBA: 31/10 a 16/12

Trade Deadline (prazo final de trocas): 05/02 (17h, horário de Brasília)

Jogo das Estrelas (Los Angeles): 15/02

Fim da temporada regular: 12/04

Play-in: 14/04 a 17/04

Início dos playoffs: 18/04

Jogo 1 das finais: 04/06

