Prime Video terá transmissão exclusiva das finais da NBA

As finais da NBA em 2026 serão exclusivas do Prime Video. A informação foi confirmada com exlusividade ao Jumper Brasil. Será a primeira decisão da liga transmitida pelo serviço de streaming da Amazon no Brasil, graças ao novo acordo televisivo da liga. A dupla Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli deve ser responsável pela narração.

O anúncio do Prime Video interrompe uma sequência de 29 anos da ESPN Brasil. Desde as finais de 1996, a emissora do grupo Disney+ detém de forma exclusiva as finais da NBA na tv fechada brasileira. A última decisão transmitida pelo canal foi a deste ano, vencida pelo Oklahoma City Thunder.

O Prime Video se tornou concorrente da ESPN no Brasil em 2022. A partir da temporada 2022/2023, a plataforma começou a transmitir os jogos da NBA no país. O contrato, assim, ganhou força ao longo dos últimos anos e o streaming chegou até a assumir os jogos das finais do Leste.

As finais da NBA, ainda assim, seguiam exclusivas na ESPN. O grupo Amazon, ainda assim, vinha indicando o interesse de assumir os direitos, após firmar uma parceria com a Band para transmistir a decisão na TV aberta durante os últimos dois anos. Por enquanto, não há a informação se a emissora vai seguir ao lado da plataforma de streaming em 2026.

A chance do Prime Video assumir as finais da NBA surgiu no ano passado. Isso porque, a liga anunciou um novo acordo de direito de transmissão para os Estados Unidos. O contrato será de 11 anos e terá início na próximo temporada. Com valor de US$76 bilhões, Disney (ESPN/ABC), NBCUniversal (NBC/Peacock) e Amazon Prime Video terão o direito de transmistir os jogos.

Uma das demadas da Amazon no contrato foi deter as finais da NBA. Assim, a plataforma deve intercalar com a ESPN ao longo do acordo. Portanto, terá o direito de exibir ao Brasil seis das próximas 11 decisões da liga dos EUA.

Por fim, o Prime Video deve exibir mais de 150 jogos da NBA na próxima temporada, bem como toda a Copa da NBA, que acontece entre novembro de dezembro.

O anúncio das finais no Prime Video deve ser oficializado em breve pela plataforma. As finais da NBA estão previstas para começar em 4 de junho, com um possível jogo 7 agendado para 21 do mesmo mês.

