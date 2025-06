Dupla do Thunder faz história nas finais da NBA

O Oklahoma City Thunder sagrou-se campeão da NBA, no domingo (22), e os astros da equipe fizeram história ao longo das finais. Isso porque Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Williams se tornaram a segunda dupla com mais pontos combinados em todos os tempos de séries decisivas da liga. Então, ultrapassaram Michael Jordan e Scottie Pippen, do Chicago Bulls.

Então, a dupla de estrelas do Thunder entrou para a história das finais NBA ficando atrás apenas de LeBron James e Kyrie Irving. Ao todo, Shai Gilgeous-Alexander e Williams somaram 377 pontos em sete jogos da decisão de 2024/25. Enquanto isso, os ídolos do Cleveland Cavaliers acumularam 398 na série de 2016.

Vale lembrar que o armador foi eleito MVP da temporada. Além disso, recebeu o prêmio de melhor jogador das finais da NBA. Com as duas eleições e o título do Oklahoma City Thunder, ele entrou para um seleto grupo que conta com dez lendas. São elas: Michael Jordan, LeBron James, Larry Bird, Tim Duncan, Shaquille O’Neal, Hakeem Olajuwon, Magic Johnson, Moses Malone, Kareem Abdul-Jabbar e Willis Reed.

Continua após a publicidade

Leia mais!

O feito de Gilgeous-Alexander fica ainda mais incrível ao incluir outra marca: o de cestinha da temporada na NBA. Na fase regular, ele teve médias de 32.7 pontos, sendo o principal pontuador da liga. Assim, é o primeiro desde Shaquille O’Neal em 2000 e somente o quarto na história.

No entanto, o astro ressaltou a importância de Jalen Williams na trajetória do título do Thunder. De forma simbólica, o armador entregou o troféu de MVP das finais para o companheiro após ser premiado.

Continua após a publicidade

Afinal, ele foi o segundo principal cestinha do time em 2024/25. Ao todo, teve média de 21.4 pontos por jogo. Da mesma forma, foi destaque nas finais. A partida que menos pontuou foi no jogo 2, quando anotou 16 pontos. Enquanto isso, fez 40 pontos no terceiro confronto e terminou com média de 23.6 pontos, além de cinco rebotes na série decisiva.

“Sem ele, sem suas atuações, sem seus momentos decisivos, seus arremessos decisivos, sua defesa, enfim, tudo o que ele traz para este time, não teríamos conquistado o título. Jalen William é um jogador único. Então, este troféu de MVP das finais é tanto dele quanto meu”, disse o camisa 2.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA