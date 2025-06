Inédito, novato do Thunder é campeão sem estrear na NBA

Um novato do Oklahoma City Thunder foi campeão da NBA nesse domingo sem entrar em quadra. Nada fora do normal, pois jogadores estreantes costumam não conseguir jogar em times muito competitivos mesmo. Mas o seu caso é inédito em mais de sete décadas de competição. O armador Nikola Topic, afinal, tornou-se o primeiro atleta a ganhar o título sem ter nem estreado na liga.

A informação foi divulgada pelo jornalista Jorge Sierra, do portal HoopsHype. Mas vale citar que se baseia em uma pesquisa do próprio site e não teve confirmação da NBA.

O calouro sérvio foi selecionado pelos novos campeões na 12a posição do draft do ano passado. No entanto, a franquia já sabia que não poderia contar com o prospecto por um bom tempo. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo um mês antes do recrutamento. Passou por cirurgia depois de ser escolhido pelo Thunder e, como resultado, definiu-se que não jogaria na temporada.

Continua após a publicidade

Além disso, Topic chegou perto de quebrar outra marca histórica da NBA. Ele tornou-se o terceiro jogador mais jovem a ser campeão da liga, com 19 anos e 316 dias de idade. Fica atrás só de Jonathan Kuminga (Golden State Warriors, 2022) e Darko Milicic (Detroit Pistons, 2004). É difícil que alguém bata o recorde de Milicic, pois levantou o troféu Larry O’Brien com só 18 anos e 361 dias.

Leia mais sobre o Oklahoma City Thunder

Primeiro ano

Se Nikola Topic não entrou em quadra, então o que foi o seu primeiro ano na liga? O novato acompanhou o Thunder ser campeão da NBA como um observador, bem como ocorre com alguns estudantes-atletas universitários. Durante a recuperação, ele passou a ser um integrante informal da comissão técnica. E, enquanto aprendia mais sobre o jogo, impressionou o técnico Mark Daigneault pelo comportamento.

Continua após a publicidade

“Nikola ainda é muito jovem, então a forma como lida com tudo o que passou é incrível. Essa é só a primeira vez que fica tanto tempo sem jogar, mas tem sido muito maduro, profissional e consistente. O grupo já respeita a abordagem e ética de trabalho dele. A verdade é que você aprende muito sobre um jogador quando vê a forma como encara esse tipo de adversidade”, exaltou o jovem treinador.

Os times da NBA não selecionam jogadores só pela condição técnica e atlética. Por isso, mesmo sem jogar, Daigneault crê que o Thunder “acertou em cheio” com a escolha de Topic. “Esse garoto é uma alma veterana, digamos assim, porque a sua maturidade vai muito além de sua idade. Isso será importante para a sua carreira dentro de quadra. É algo que se traduz”, explicou.

Continua após a publicidade

De volta?

O Thunder mantém uma postura de paciência com Topic. A equipe não confirmou ainda, por exemplo, se ele vai participar da Liga de Verão desse ano. Aliás, não há informações concretas sobre o estágio da sua recuperação. Mas, nesse sentido, Luguentz Dort pode ter deixado escapar uma dica. O ala-armador revelou que, antes das finais, o calouro já participava de parte dos treinos com o resto do elenco.

“Nikola ainda está em recuperação, mas dá para notar o talento. Parece bem confortável com a bola nas mãos o tempo inteiro. Ele começou a ficar mais ativo e jogar um pouco conosco nas últimas semanas. Ainda está dando os seus primeiros passos em sua volta, mas você percebe o tipo de jogador que vai ser”, contou o especialista defensivo.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA