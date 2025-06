O Jumper Brasil dá prosseguimento à série diária “NBA Draft 2025: As necessidades de cada time”, desta vez com o Oklahoma City Thunder. Afinal, a equipe de Oklahoma terá duas escolhas na primeira rodada (15 e 24).

Nos últimos anos, o GM do Thunder, Sam Presti, se especializou em acumular picks e reconhecer bons talentos no recrutamento (Jalen Williams foi escolha 12, por exemplo).

Com um time cheio de jovens, o Thunder fez a melhor campanha da liga, em 2024/25. Aliás, pelo segundo ano seguido, Oklahoma ficou no topo do Oeste. Neste domingo (22), a franquia terá a chance de conquistar o título da NBA diante de sua torcida.

Portanto, o que o Thunder precisa fazer no Draft 2025? São 13 jogadores com contrato para a próxima temporada, além de duas team options que provavelmente serão ativadas. Desse modo, Oklahoma terá um elenco cheio para a próxima temporada. Assim, um dos caminhos é negociar algumas das picks deste ano ou selecionar estrangeiros que vão seguir fora da NBA mais algum tempo (stash).

NBA Draft 2025: As necessidades do Oklahoma City Thunder

Elenco para a próxima temporada (13 atletas com contratos garantidos)

PG: Shai Gilgeous-Alexander (26 anos, US$38,3 milhões) / Cason Wallace (21 anos, US$5,8 milhões) / Nikola Topic (19 anos, US$5,2 milhões)

SG: Lu Dort (26 anos, US$18,2 milhões) / Alex Caruso (31 anos, US$18,1 milhões) / Isaiah Joe (25 anos, US$12,3 milhões)

SF: Jalen Williams (24 anos, expirante de US$6,6 milhões) / Aaron Wiggins (26 anos, US$10,1 milhões) / Ousmane Dieng (22 anos, expirante de US$6,7 milhões) / Dillon Jones (23 anos, US$2,7 milhões)

PF: Chet Holmgren (23 anos, expirante de US$13,7 milhões) / Kenrich Williams (30 anos, US$7,2 milhões)

C: Isaiah Hartenstein (27 anos, US$28,5 milhões)

Média de idade: 24,8 anos

Folha salarial: US$173,4 milhões

Agentes livres: Adam Flagler (PG/SG, 25 anos, restrito), Alex Ducas (SG/SF, 24 anos, restrito), Branden Carlson (C, 26 anos, restrito)

Team option: Ajay Mitchell (PG/SG, 22 anos, US$3 milhões), Jaylin Williams (PF/C, 22 anos, US$2,2 milhões)

Exceções salariais: mid-level para times que estão abaixo da Luxury Tax (US$14,1 milhões), bianual (US$5,1 milhões), trade exception (US$25,3 milhões)

Posições carentes: C, PF

Necessidades da equipe

Desinchar o elenco. Afinal, o Thunder tem 13 jogadores sob contrato para 2025/26 e outros dois com uma team option. Aliás, o número máximo de atletas permitido por equipe na NBA é 15 (mais os três contratos two-way).

Fortalecer a rotação do garrafão. Hoje, o time de Oklahoma tem apenas Isaiah Hartenstein como pivô de ofício.

Escolha do Thunder no NBA Draft 2025: 15, 24 e 44

Nomes mais indicados

* Pick 15

Thomas Sorber (C, Georgetown, freshman): pivô muito físico, que protege bem o aro e é um bom passador. Além do bom entendimento do jogo, Sorber é um ótimo finalizador, especialmente no pick-and-roll.

Asa Newell (PF/C, Georgia, freshman): apresenta uma combinação muito rara de explosão, agilidade e coordenação para um jogador do seu tamanho. Coloca pressão no aro e se destaca nos cortes em direção à cesta. Além disso, é o melhor reboteiro ofensivo da classe deste ano. Newell também é um defensor esforçado e versátil, com destaque para a marcação em espaço. Enfim, ele é mais transpiração do que inspiração.

Rasheer Fleming (PF, Saint Joseph’s, senior): chama a atenção pelos atributos físico-atléticos e por jogar sempre com muita energia. Fleming é um defensor versátil, arremessador sólido do perímetro e um ótimo reboteiro. Ou seja, um potencial 3-and-D na NBA.

* Pick 24

Joan Beringer (C, Cedevita-ESL, França): pivô com experiência profissional, que possui ótimo perfil físico e se destaca na proteção do aro. Beringer mostra fluidez em quadra, mas ainda é cru na parte ofensiva.

Maxime Raynaud (C, Stanford, senior): um dos pivôs mais habilidosos da classe, Raynaud é um excelente finalizador. Ele também chama a atenção pela capacidade de espaçar a quadra. Desse modo, pode ser usado como stretch five. No entanto, o francês deixa a desejar como defensor. Por isso, o cenário ideal para ele é atuar ao lado de um ótimo protetor de aro.

