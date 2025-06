Maxime Raynaud – Promessa do NBA Draft 2025

O Jumper Brasil dá prosseguimento à série “Promessa do NBA Draft 2025″, agora com o pivô Maxime Raynaud. Destaque da Universidade Stanford, ele é projetado como uma escolha de primeira rodada no recrutamento deste ano. Confira, portanto, a análise do portal para o atleta de 22 anos.

Maxime Raynaud

Idade: 22 anos

País: França

Universidade: Stanford (senior – quatro temporadas no College)

Posições: armador

Altura: 7’0″ (2,13m)

Envergadura: 7’1.25″ (2,17m)

Peso: 107 kg

Médias na última temporada: 20,2 pontos, 10,6 rebotes, 1,7 assistência, 0,9 roubo de bola, 1,4 toco, 2,4 turnovers, 46,7% nos arremessos de quadra, 34,7% nas bolas de três pontos (com 5,5 tentativas por jogo), 77% nos lances livres (com 4,2 tentativas), 33 minutos por jogo

Atributos físicos e atléticos

Raynaud tem medidas adequadas para atuar na posição 5. Apesar do tamanho, mostra uma coordenação impressionante. Além disso, corre a quadra com fluidez, mesmo que não seja muito atlético. Ou seja, é um big móvel. No entanto, o esguio Raynaud precisa ganhar massa muscular para bater de frente com os pivôs tradicionais na NBA.

Ataque

Raynaud é um autêntico stretch-five, ou seja, pivô que espaça a quadra com arremessos de longa distância. Aliás, pouco mais de um terço dos seus arremessos foram do perímetro, a maioria delas em situações de pick-and-pop (28,2%) e no spot-up (44%). O seu arremesso, aliás, é difícil de ser contestado.

Excelente finalizador (72% perto da cesta). Raynaud foi muito bem atacando closeouts, em 2024/25, algo raro entre pivôs. Habilidoso, ele tem facilidade em bater bola e atacar a cesta (adora dar enterradas). Compensa a falta de explosão com uma coordenação invejável e um ótimo trabalho de pés e (destaque para o seu pump fake). O gancho (com ambas as mãos) é uma de suas marcas registradas.

Exibiu flashes como passador no College, essencialmente quando recebe a dobra de marcação e encontra companheiros livres no lado contrário da quadra. No entanto, na maior parte das jogadas, é um finalizador/arremessador. Ou seja, quando a bola chega nele, geralmente não volta mais para algum companheiro.

Precisa melhorar a tomada de decisões (muito devagar nesse aspecto). Isso é uma das causas da elevada taxa de turnovers. Em alguns momentos, fica sem saber o que fazer quando recebe a dobra de marcação e acaba desperdiçando a bola.

Defesa

Reboteiro de elite. Tem um senso de posicionamento e timing apurados nas duas tábuas. Além disso, executa bem o box-out (bloqueio de rebote).

Raynaud é sólido em contestar e bloquear arremessos por conta de sua altura privilegiada. Mas, o detalhe é que depende demais do seu posicionamento e verticalidade para dar tocos. Com pés pesados, deixa a desejar em espaços abertos, ou seja, saindo do garrafão para fechar arremessos de três pontos e marcar jogadores de perímetro em trocas de marcação. Assim, não tem um grande impacto defensivo. Portanto, precisa melhorar o posicionamento na drop coverage (cobertura feita pelo jogador que está na defesa do screener e sai para marcar o ballhandler).

Conclusão

Maxime Raynaud é um dos pivôs mais habilidosos do NBA Draft 2025. Excelente finalizador, ele também chama a atenção pela capacidade de espaçar a quadra. Desse modo, pode ser usado como stretch five. No entanto, o francês deixa a desejar como defensor. Por isso, o cenário ideal para ele é atuar ao lado de um ótimo protetor de aro.

Comparações: Channing Frye (ex-Phoenix Suns), Frank Kaminsky (ex-Phoenix Suns), Quinten Post (Golden State Warriors) e Sandro Mamukelashvili (San Antonio Spurs)

Projeção: escolha de final de primeira rodada (20-30)

Confira alguns lances de Maxime Raynaud, promessa do Draft 2025 da NBA

