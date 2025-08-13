Saiu o calendário da Copa NBA 2025; veja as datas

Divulgado nesta quarta-feira (13) o calendário da Copa NBA 2025. A terceira edição do torneio também vai contar para a temporada regular. Além disso, a disputa ocorrerá entre os dias 31 de outubro e 16 de dezembro.
Os seis grupos da Copa NBA 2025 terão cinco times de cada conferência. Um sorteio, então, dividiu as 15 equipes em três potes. O critério, aliás, foi a ordem de classificação da temporada 2024/25. Ou seja, o pote principal teve os times que ficaram em primeiro, segundo e terceiro em suas conferências (fase regular), e assim por diante.
Cada equipe jogará quatro partidas na primeira fase. Portanto, um duelo contra cada adversário de seu grupo, com duas partidas em casa e duas fora. Além disso, oito times avançarão para as fases eliminatórias: as seis melhores colocadas de cada grupo e uma equipe wild card de cada conferência. Ou seja, os melhores segundos colocados.
Assim, pelo calendário, a primeira fase Copa NBA 2025 vai se encerrar no dia 28 novembro. Além disso, as semifinais e a final serão realizadas em Las Vegas pelo terceiro ano consecutivo. Por outro lado, os times que não chegarem às quartas e os que saírem nessa fase jogarão entre si para complementarem as partidas de temporada regular da NBA.
Leia mais!
- Mavericks pode envolver três jogadores em troca na NBA
- Spurs fecha com jogador campeão da NBA com o Thunder
- NBA: Três jogadores candidatos a troca no Lakers
Em 2023, o Los Angeles Lakers conquistou o título da primeira edição da Copa NBA. Na final, os angelinos levaram a melhor sobre o Indiana Pacers. Na temporada passada, por sua vez, o campeão foi o Milwaukee Bucks, que bateu o Oklahoma City Thunder na decisão.
Desde o ano passado, a competição passou a se chamar Emirates NBA Cup. Portanto, a liga conseguiu o patrocínio da companhia aérea dos Emirados Árabes.
Por fim, o calendário da temporada 2025/26 da NBA será divulgado ainda nesta semana. O que se sabe, até o momento, é que a abertura vai ocorrer no dia 21 de outubro, com uma rodada dupla: Houston Rockets x Oklahoma City Thunder (20h30) e Golden State Warriors x Los Angeles Lakers (23h). Já a rodada especial de Natal terá os seguintes jogos:
Cleveland Cavaliers x New York Knicks – 14h
San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder 16h30
Dallas Mavericks x Golden State Warriors – 19h
Houston Rockets x Los Angeles Lakers – 22h
Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets – 0h30
Fase de grupos da Copa NBA 2025
Terças-feiras: 25/11
Quarta-feira: 26/11
Sextas-feiras: 31/10, 07, 14, 21 e 28/11
Mata mata
Quartas de final: 09 e 10/12
Semifinais: 13/12
Final: 16/12
Calendário da Copa NBA 2025
Conferência Leste
A: Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers, Atlanta Hawks, Toronto Raptors e Washington Wizards
- 31/10: Atlanta Hawks x Indiana Pacers (20h), Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers (20h30)
- 07/11: Cleveland Cavaliers x Washington Wizards (21h), Toronto Raptors x Atlanta Hawks (21h30)
- 21/11: Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers (21h), Washington Wizards x Toronto Raptors (21h30)
- 25/11: Atlanta Hawks x Washington Wizards (21h)
- 26/11: Indiana Pacers x Toronto Raptors (21h30)
- 28/11: Cleveland Cavaliers x Atlanta Hawks (21h30), Washington Wizards x Indiana Pacers (21h30)
B: Boston Celtics, Detroit Pistons, Orlando Magic, Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers
- 31/10: Boston Celtics x Philadelphia 76ers (20h)
- 07/11: Boston Celtics x Orlando Magic (21h), Detroit Pistons x Brooklyn Nets (21h30)
- 14/11: Brooklyn Nets x Orlando Magic (21h), Philadelphia 76ers x Detroit Pistons (21h30)
- 21/11: Brooklyn Nets x Boston Celtics (21h30)
- 25/11: Orlando Magic x Philadelphia 76ers (22h)
- 26/11: Detroit Pistons x Boston Celtics (19h)
- 28/11: Philadelphia 76ers x Brooklyn Nets (21h30), Orlando Magic x Detroit Pistons (21h30)
C: New York Knicks, Milwaukee Bucks, Chicago Bulls, Miami Heat e Charlotte Hornets
- 31/10: New York Knicks x Chicago Bulls (21h)
- 07/11: Charlotte Hornets x Miami Heat (22h), Chicago Bulls x Milwaukee Bucks (22h)
- 14/11: Miami Heat x New York Knicks (21h), Charlotte Hornets x Milwaukee Bucks (22h)
- 21/11: Miami Heat x Chicago Bulls (22h)
- 26/11: New York Knicks x Charlotte Hornets (21h), Milwaukee Bucks x Miami Heat (21h30)
- 28/11: Chicago Bulls x Charlotte Hornets (21h30), New York Knicks x Milwaukee Bucks (21h30)
Conferência Oeste
A: Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings, Phoenix Suns e Utah Jazz
- 31/10: Utah Jazz x Phoenix Suns (23h)
- 07/11:Utah Jazz x Minnesota Timberwolves (22h), Oklahoma City Thunder x Sacramengto Kings (0h)
- 14/11: Sacramengto Kings x Minnesota Timberwolves (22h)
- 21/11: Minnesota Timberwolves x Phoenix Suns (23h), Oklahoma City Thunder x Utah Jazz (0h)
- 26/11: Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder (21h30), Phoenix Suns x Sacramengto Kings (0h)
- 28/11: Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder (23h30), Sacramengto Kings x Utah Jazz (23h30)
B: Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Memphis Grizzlies, Dallas Mavericks e New Orleans Pelicans
- 31/10: Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies (22h30), New Orleans Pelicans x Los Angeles Clippers (23h30)
- 07/11: Dallas Mavericks x Memphis Grizzlies (22h)
- 14/11: Los Angeles Lakers x New Orleans Pelicans (22h), Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks (22h30)
- 21/11: New Orleans Pelicans x Dallas Mavericks (22h30)
- 25/11: Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers (1h)
- 28/11: Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers (0h), Memphis Grizzlies x Los Angeles Clippers (0h)
C: Houston Rockets, Denver Nuggets, Golden State Warriors, Portland Trail Blazers e San Antonio Spurs
- 31/10: Denver Nuggets x Portland Trail Blazers (23h)
- 07/11: Houston Rockets x San Antonio Spurs (21h30), Golden State Warriors x Denver Nuggets (0h)
- 14/11: Portland Trail Blazers x Houston Rockets (22h), Golden State Warriors x San Antonio Spurs (23h30)
- 21/11: Denver Nuggets x Houston Rockets (23h30), Portland Trail Blazers x Golden State Warriors (0h)
- 26/11: Houston Rockets x Golden State Warriors (0h), San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers (0h)
- 28/11: San Antonio Spurs x Denver Nuggets (23h30)
Assine o canal Jumper Brasil no YouTube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA