Saiu o calendário da Copa NBA 2025; veja as datas

Terceira edição do torneio vai ocorrer entre os dias 31 de outubro e 16 de dezembro

Copa NBA 2025 calendário Fonte: Reprodução / X

Divulgado nesta quarta-feira (13) o calendário da Copa NBA 2025. A terceira edição do torneio também vai contar para a temporada regular. Além disso, a disputa ocorrerá entre os dias 31 de outubro e 16 de dezembro.

Os seis grupos da Copa NBA 2025 terão cinco times de cada conferência. Um sorteio, então, dividiu as 15 equipes em três potes. O critério, aliás, foi a ordem de classificação da temporada 2024/25. Ou seja, o pote principal teve os times que ficaram em primeiro, segundo e terceiro em suas conferências (fase regular), e assim por diante.

Cada equipe jogará quatro partidas na primeira fase. Portanto, um duelo contra cada adversário de seu grupo, com duas partidas em casa e duas fora. Além disso, oito times avançarão para as fases eliminatórias: as seis melhores colocadas de cada grupo e uma equipe wild card de cada conferência. Ou seja, os melhores segundos colocados.

Assim, pelo calendário, a primeira fase Copa NBA 2025 vai se encerrar no dia 28 novembro. Além disso, as semifinais e a final serão realizadas em Las Vegas pelo terceiro ano consecutivo. Por outro lado, os times que não chegarem às quartas e os que saírem nessa fase jogarão entre si para complementarem as partidas de temporada regular da NBA.

Em 2023, o Los Angeles Lakers conquistou o título da primeira edição da Copa NBA. Na final, os angelinos levaram a melhor sobre o Indiana Pacers. Na temporada passada, por sua vez, o campeão foi o Milwaukee Bucks, que bateu o Oklahoma City Thunder na decisão.

Desde o ano passado, a competição passou a se chamar Emirates NBA Cup. Portanto, a liga conseguiu o patrocínio da companhia aérea dos Emirados Árabes.

Por fim, o calendário da temporada 2025/26 da NBA será divulgado ainda nesta semana. O que se sabe, até o momento, é que a abertura vai ocorrer no dia 21 de outubro, com uma rodada dupla: Houston Rockets x Oklahoma City Thunder (20h30) e Golden State Warriors x Los Angeles Lakers (23h). Já a rodada especial de Natal terá os seguintes jogos:

Cleveland Cavaliers x New York Knicks – 14h
San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder 16h30
Dallas Mavericks x Golden State Warriors – 19h
Houston Rockets x Los Angeles Lakers – 22h
Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets – 0h30

Fase de grupos da Copa NBA 2025

Terças-feiras: 25/11
Quarta-feira: 26/11
Sextas-feiras: 31/10, 07, 14, 21 e 28/11

Mata mata

Quartas de final: 09 e 10/12
Semifinais: 13/12
Final: 16/12

Calendário da Copa NBA 2025

Conferência Leste

A: Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers, Atlanta Hawks, Toronto Raptors e Washington Wizards

B: Boston Celtics, Detroit Pistons, Orlando Magic, Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers

C: New York Knicks, Milwaukee Bucks, Chicago Bulls, Miami Heat e Charlotte Hornets

Conferência Oeste

A: Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings, Phoenix Suns e Utah Jazz

B: Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Memphis Grizzlies, Dallas Mavericks e New Orleans Pelicans

C: Houston Rockets, Denver Nuggets, Golden State Warriors, Portland Trail Blazers e San Antonio Spurs

