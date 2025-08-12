Spurs fecha com jogador campeão da NBA com o Thunder

O San Antonio Spurs reforçou o elenco com um jogador campeão da NBA pelo Oklahoma City Thunder. De acordo com Jeff Garcia, da Ken5 San Antonio, a franquia assinou com Adam Flagler. O ala-armador fechou contrato para participar da pré-temporada, em busca de um acordo garantido para 2025/26.

Adam Flagler passou os últimos dois anos como jogador do Oklahoma City Thunder. Em ambos, ele teve um contrato two-way. Desse modo, fazia parte também do time afiliado na G League. Na NBA, o armador disputou 39 jogos e teve médias de 1.7 ponto, 0.7 rebote e 0.4 assistência. Embora não tenha jogado os playoffs, é considerado campeão por ter disputado a fase regular pela equipe.

No contrato two-way, o antigo jogador do Thunder também defendeu o Oklahoma City Blue, na G League. Na última temporada, porém, fez apenas quatro jogos. Ainda assim, teve médias de 26.5 pontos, 5.5 rebotes, 5.5 assistências e dois roubos. Além disso, fez 39.7% das cestas de três. Desse modo, conseguiu garantir uma chance no Spurs.

De início, o acordo com jogador no San Antonio Spurs é apenas para a pré-temporada. Assim, ele deve treinar com os jogadores da equipe na preparação para 2025/26, em busca de um contrato garantido.

Aliás, a chance do jogador, com passagem pelo Thunder, fechar com o Spurs na NBA existe. Isso porque, San Antonio já tem 14 das 15 vagas do elenco principal. Desta forma, ainda pode assinar com mais um atleta para a próxima campanha. Algo que Flager busca para conseguir voltar à liga.

A vaga final, porém, é a única oportunidade, por enquanto. Isso porque, o Spurs preencheu os três espaços para contratos two-way no elenco da NBA. As últimas duas chances, aliás, ficaram com Harrison Ingram e Riley Minix, que fecharam acordos há cinco dias. Como esse é o limite, portanto, Flager não pode ter em San Antonio o mesmo tipo de acordo que teve no Thunder.

Na próxima temporada, o Spurs entra em busca de um retorno aos playoffs, sustentados por um núcleo jovem e talentoso formado por Victor Wembanyama, De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell e Dylan Harper. A última vez que o time do Texas chegou à pós-temporada foi em 2019/20.

Por fim, outra novidade é o técnico Mitch Johnson. Após ter sido o treinador interino em 2024/25, ele foi efetivado assim que Gregg Popovich anunciou sua aposentadoria na NBA na função que teve desde 1996 com o time de San Antonio.

