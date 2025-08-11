EuroBasket: Polônia perde jogador da NBA

A Polônia sofreu uma baixa importante para o EuroBasket 2025: o ala Jeremy Sochan, jogador do San Antonio Spurs da NBA. Ele vinha treinando há mais de dois meses para o torneio, que acontece no fim do mês. No entanto, uma lesão na panturrilha vai tirar dele a chance de jogar.

“Eu estou muito chateado, mas por causa da lesão, infelizmente, não vou poder jogar pela Polônia no EuroBasket”, disse Jeremy Sochan. “Eu vinha treinando muito duro nos últimos meses e quando treinei e joguei com a seleção foi incrível. É um grupo especial e eu realmente gostei de fazer parte dele. Mas os médicos disseram que eu estarei pronto para jogar antes do período de treinos para a temporada da NBA”.

Sochan era o único jogador sob contrato da NBA que estaria no grupo da Polônia para a disputa do torneio. O ala do San Antonio Spurs vai voltar para os EUA já nos próximos dias para iniciar o tratamento.

A Polônia ainda terá Igor Milicic no EuroBasket, mas o jogador tem acordo apenas de exibição com o Philadelphia 76ers na NBA. Ele sequer tem vínculo two-way até aqui.

“Eu quero agradecer aos meus colegas, técnicos e todo mundo do grupo, especialmente os fâs da Polônia, por conta de todo o apoio”, disse o jogador. “Eu só tenho a agradecer muito, mas sem poder estar com vocês, eu vou torcer pelo time com todo o meu coração”.

Sem um jogador do nível de Sochan, a Polônia fica ainda mais fraca para o EuroBasket. Em cinco jogos amistosos nas últimas semanas, o time perdeu três e venceu dois.

O jogador do San Antonio Spurs sentiu dores em um treino da Polônia e fez exames nos dias seguintes. De acordo com Brian Wright, GM do time, Sochan recebeu apoio dos médicos poloneses, ainda na tentativa de jogar o EuroBasket. No entanto, a lesão não deve permitir que ele consiga voltar às quadras antes do fim do torneio.

“Nós estamos muito tristes pelo fato de que o tempo de Sochan com o nosso time tenha acabado tão cedo”, disse Lukasz Koszarek, diretor da seleção. “Ele é um membro muito importante de nosso grupo e teve grande conexão com todo o time”.

A Polônia está no grupo D do EuroBasket. O time será anfitrião em uma das quatro sedes do torneio e vai jogar contra França, Eslovênia, Israel, Islândia e Bélgica na primeira fase do torneio.

