Luka Doncic: “Acho que fui um bom jogador da NBA antes”

Principal jogador do Los Angeles Lakers, ao lado de LeBron James, Luka Doncic sofreu grande transformação ao aparecer mais magro nesta offseason da NBA. No entanto, o astro descarta a hipótese de ser um jogador pior nos últimos anos apenas por conta de sua nova forma física. Em coletiva junto com a seleção da Eslovênia, que se prepara para o Eurobasket, ele falou sobre sua mudança de seu corpo.

“Recebo essa pergunta o tempo todo. Acho que eu também era um bom jogador antes. O que me motivou? Basicamente, fizemos um plano de treinos um pouco diferente. Bem, eu tinha um pouco mais de tempo. A offseason passada foi muito cansativa. Joguei até junho, depois teve a seleção nacional. Então, não tinha energia. Este ano eu tive mais tempo”, analisou o armador.

O jogador esloveno, inclusive, é capa da revista Men’s Health, revista que promove um estilo de vida saudável. A “resposta” de Luka Doncic vem após sua troca para o Lakers e às críticas que o GM do Dallas Mavericks, Nico Harrison, fez sobre o jogador da NBA.

Doncic faz sucesso em quadra desde a sua estreia na NBA. Mas fora dela, o esloveno teve dificuldades para se adaptar à vida de atleta da liga. Afinal, na época da troca, vazaram rumores de que o Mavs não queria mais lidar com o amor de Luka por cerveja e narguilé. Em agosto de 2024, aliás, críticos o chamaram de “gordo” e “fora de forma” durante um jogo beneficente.

Próximo de sua oitava temporada na NBA, Doncic se dedica como nunca para estar na melhor forma física. Desse modo, o astro possui uma rotina puxada com o seu personal trainer, Anze Macek. São dois treinos diários – manhã e tarde – de força, agilidade e arremessos de cerca de 90 minutos.

No fim de julho, ele avaliou sua evolução física. “Visualmente, eu já diria que meu corpo todo parece melhor. Meu sono está melhor. Estou me sentido mais descansado. Então, este ano, com a minha equipe, acho que demos um passo enorme”.

Por fim vale lembrar que, na última semana, Luka Doncic acertou uma extensão de contrato com o Los Angeles Lakers. Dessa forma, aos 26 anos, o astro vai receber US$165 milhões por mais três anos pela franquia que chegou no meio da temporada 2024/25. O acordo é de três anos e US$165 milhões com opção de jogador para 2028/29. Assim, ele poderá assinar um novo acordo máximo a partir de 2028 que lhe daria 35% do teto salarial por cinco temporadas.

