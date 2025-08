Projetando LeBron James no reino de Luka Doncic

LeBron James já jogou meia temporada ao lado de Luka Doncic. No entanto, a partir de outubro, o Los Angeles Lakers vai “mudar de mãos”. Após sete anos sendo o grande nome da franquia, o ala vai jogar pela primeira vez como “Robin”. Ou seja, o esloveno vai comandar o show por lá. Apesar de parecer ser uma novidade, até nem é tanto assim. E é o que vamos mostrar aqui.

Continua após a publicidade

Claro que não ficou como LeBron James gostaria que fosse. Nem tanto por não ser o “Batman” do Lakers a partir de 2025/26, mas por não ter voz dentro da diretoria. Ele sabe que Doncic chegou para ser “o cara”, então não tem muito problema com isso. Mas o fato de não ser ouvido o deixou em um estado estranho, que nunca passou antes na NBA.

Não é comum isso para James, que sempre apontou os caminhos dos times que passou, ter Luka Doncic sendo a nova referência da franquia. De novo, não tanto pelo que acontece em quadra, pois isso ele sempre soube dividir com Dwyane Wade, Kyrie Irving e, depois, com Anthony Davis.

Continua após a publicidade

LeBron James não é o “fominha” que muitos astros da NBA costumam ser. Ele envolve seus colegas e o faz melhores. Desde os tempos de sua primeira passagem pelo Cleveland Cavaliers é assim. Vale lembrar que Mo Williams virou All-Star por conta desse tipo de jogo. O camisa 23 sempre incentivou seus colegas a terem o próprio arremesso. Aquele lance com D’Angelo Russell é um exemplo.

A cara do LeBron James devolvendo a bola pro D’Angelo Russell kxkfkfkkkkkpic.twitter.com/7Ny6CL5wcK — NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) March 5, 2024 Continua após a publicidade

Leia mais

O fato é que LeBron James e Luka Doncic podem coexistir e isso ficou claro na última temporada. Em 23 jogos juntos, o Lakers venceu 15 deles na fase regular. Ou seja, 65.3%. É um recorte, mas com isso, o time ficaria em segundo no Oeste com alguma vantagem sobre o Houston Rockets em 2024/25.

Continua após a publicidade

Então, quer dizer que funciona. Em quadra, o Lakers só foi carente, de fato, de um pivô para ajudar nos rebotes e de um bom armador que saiba defender. E não é que o time foi buscar caras assim na agência livre da NBA? Podemos até pensar sobre a dupla Deandre Ayton e Marcus Smart não ser exatamente a mais “frequente” nos últimos anos, mas vale lembrar que eles estavam em equipes de tank. Uma unha encravada tira o cara por dois meses em casos assim. Não é o caso com LeBron e Doncic no mesmo elenco.

Sim, LeBron James está com 40 anos, teve uma temporada abaixo do que se espera para um jogador de tal nível, mas tem um detalhe aqui. São 40 anos. É preciso frisar isso sempre. A NBA jamais viu alguém com a idade fazer perto do que ele faz. Diminua o ritmo, usando estatísticas avançadas e tudo mais e, mesmo assim, nunca teve alguém assim.

Continua após a publicidade

E alguém já parou para pensar o quanto ele vai chegar mordido para 2025/26, querendo provar o contrário para todo mundo? A pior coisa que um adversário faz é provocar LeBron James, então imagine o próprio time fazendo (e não fazendo, ao mesmo tempo) algo similar.

Luka Doncic vai ignorar LeBron James?

Não é porque Luka Doncic tem um novo papel no Lakers que ele vai esnobar LeBron James em quadra. Isso não vai acontecer. Nem o contrário. Mas você pode esperar por um LeBron com muito mais vontade de provar que ainda é aquilo tudo. É só seu papel que será diferente.

Continua após a publicidade

Mas será mesmo?

No último ano de Anthony Davis, o “bastão” estava sendo passado sem ninguém falar nada. Antes de Davis ir em troca por Luka Doncic, o pivô estava com 25.7 pontos e 11.9 rebotes, enquanto James tinha 24.5 pontos, 9.0 assistências e 7.8 rebotes.

Continua após a publicidade

Em 2015/16, por exemplo, no ano do título do Cleveland Cavaliers, Kyrie Irving fazia 25.2 pontos nos playoffs da NBA, com LeBron James fazendo 26.3. Ou seja, ele sempre soube dividir as responsabilidades no ataque.

Nos cinco jogos contra o Minnesota Timberwolves, Luka Doncic foi o cestinha do Lakers, com 30.2 pontos, contra 25.4 de LeBron. Ou seja, isso já estava acontecendo. Então, não tem nada dessas teorias de que um vai ignorar o outro em quadra. Eles deram muito certo juntos. O que faltava, a direção do Lakers buscou na agência livre.

Continua após a publicidade

Perdeu Dorian Finney-Smith? Tudo bem. O time fechou com Jake LaRavia, uma versão mais jovem do antigo ala do Lakers. Precisava de pivô e um armador com características defensivas? Lá estão Ayton e Smart. Não chegou um astro que LeBron James queria, mas a direção fez contratações pontuais.

Ajustes devem ser feitos

O técnico JJ Redick viu os vídeos do Lakers e entendeu o que precisa fazer para manter Luka Doncic e LeBron James em quadra o máximo possível juntos. E não se trata de tirar Austin Reaves do time titular. São os ajustes que Redick vai fazer.

Continua após a publicidade

As rotações do Lakers terão Marcus Smart ao lado de Luka Doncic e Austin Reaves com Smart. Enquanto isso, LeBron estará em quadra nos primeiros quatro ou cinco minutos. Esse tempo de descanso deve colocar o ex-jogador do Boston Celtics para ter muitos minutos até que o esloveno saia para a volta de James.

E quando Reaves sair de quadra, LaRavia entra para dar mais consistência defensiva. Tudo para cobrir eventuais falhas de Doncic, LeBron e Reaves.

Uma coisa que deve acontecer muito é a alternância na organização ofensiva para dar tempo de fazer o balanço defensivo em eventuais erros de ataque. Neste caso, LaRavia e Smart devem ser os primeiros a voltarem para o outro lado, pressionando o homem da bola. Enquanto isso, LeBron, Reaves, Doncic e Smart vão coordenar o ataque.

Continua após a publicidade

Cada sequência de posses deve ter um deles fazendo o papel de armador. É simples e dá mais certo do que estava sendo feito com Jordan Goodwin, por exemplo. Apesar de ser ótimo defensor, Goodwin não é tão bom na função de organizador. E ainda tem Gabe Vincent e Dalton Knecht, que devem ficar nos cantos da quadra, esperando por passes ali. LeBron e Doncic serão os principais nomes para isso.

Por fim, a dúvida de Redick está em quem vai fechar o jogo ao lado de LeBron e Doncic.

LeBron James chateado

Sim, LeBron não gostou de como tudo aconteceu com ele na agência livre, pois Doncic soube da venda do Lakers antes dele. Além disso, o armador foi consultado e ajudou o time na chegada de Smart. Esse tipo de coisa sempre estava nas mãos de James.

Continua após a publicidade

Não está mais. O que vai fazer: sentar e chorar em um canto escuro ou agir como profissional e tentar levar seu time ao título da NBA?

Claro que LeBron James vai querer mostrar que ainda é o cara em quadra. É a melhor forma. É o que todo mundo espera.

Se ele vai seguir no time para 2026/27, tudo depende de uma série de fatores. Não será por troca ou dispensa. A não ser que LeBron James peça algo assim se nada der certo ao longo do ano. Ao menos, até fevereiro, vai ser isso.

Continua após a publicidade

E LeBron James precisa entender que fazer fotos que apareçam o Los Angeles Clippers ao fundo ou nas instalações do Cavs não o ajuda em nada. Ele é um grande ídolo da NBA e não tem de parecer um garoto de 17 anos que está emburrado com os pais porque tiraram o celular no fim de semana.

Afinal, estamos falando de um cara que vai encerrar a carreira em uma digna e incrível segunda posição entre os melhores jogadores de todos os tempos, cheio de recordes e prêmios. O Lakers não é o principal candidato ao título de 2025/26, mas você não aposta contra LeBron James. Ainda mais se ele estiver com sede de vingança.

Continua após a publicidade

“What Klay say?” Three years ago today, Klay said LeBron was in his feelings, triggering the 3-1 comeback. 😂 LBJ next three games:

36.3 PPG

12.3 RPG

9.0 APG pic.twitter.com/TuTRwHi85V — Complex Sports (@ComplexSports) June 12, 2019 Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA