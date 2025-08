NBA: Thunder rejeita volta de Russell Westbrook

Russell Westbrook não vai reforçar o Oklahoma City Thunder para a temporada 2025/26 da NBA. Apesar de pedidos da torcida, o armador segue sem um time na agência livre. O MVP de 2017 deixou o Denver Nuggets após um ano e tinha esperanças, de acordo com rumores, de voltar ao Thunder.

Após 11 anos no Thunder, Russell Westbrook foi em troca para o Houston Rockets, em 2019/20. Desde então, não se firmou em nenhum lugar. Ele ainda ajudou o Washington Wizards a se classificar aos playoffs de 2020/21, mas suas passagens por Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, além do Nuggets, não foram ao mesmo nível.

Agora, Westbrook espera ter vaga para seguir na NBA. O Sacramento Kings seria o time com mais interesse no atleta, mas tudo estaria dependendo do Golden State Warriors. Não que o armador irá jogar pelo Warriors. É que os dois times negociam a troca de Jonathan Kuminga, enquanto Sacramento aguarda acerto para abrir vaga em seu elenco.

Caso o Kings não consiga a troca por Kuminga com o Warriors, a chegada de Russell Westbrook fica difícil. No momento, o time de Sacramento conta com 18 jogadores, sendo 15 deles sob contrato regular e outros três two-way. Ou seja, não há espaço.

E é um dos motivos pelo qual o Thunder não pensa em contar com Westbrook para 2025/26, apesar de todo o histórico de parceria.

No entanto, não é o único motivo pelo qual Russell Westbrook não vai voltar ao Thunder para a próxima campanha da NBA. O jogador não tem encaixe com o atual elenco. O ritmo é outro, a ideia é contar com jogadores jovens, com um grupo muito fechado e unido. Ou seja, a direção tem receio de que o veterano não consiga se ambientar.

Mas ainda tem o fato de que o fã do Thunder se acostumou com Russell Westbrook em grande nível. Hoje, aos 36 anos, ele está longe disso. Tanto que, nas últimas três temporadas, o máximo que ele concorreu na NBA foi ao prêmio de melhor reserva. Mesmo assim, não passou do sétimo lugar na votação.

Campeão da NBA em 2024/25, o Thunder praticamente não fez mudanças em seu elenco para a próxima campanha. O time adicionou o calouro Thomas Sorber no Draft de 2025 e trocou Dillon Jones para o Washington Wizards por Colby Jones. Em seguida, para abrir espaço para Sorber, dispensou o último.

Ou seja, é quase o mesmo grupo que venceu a NBA e o Thunder não tem como fechar com Westbrook. Até poderia, se fizesse alguma outra troca, mas não vai.

Em 17 temporadas na NBA, Westbrook acumula médias de 21.2 pontos, 8.0 assistências, 7.0 rebotes. Ele foi nove vezes All-Star, outras nove esteve nos times ideais da liga e fez quatro anos com triplos-duplos, sendo três deles pelo Thunder.

