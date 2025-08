Tyrese Maxey: “James Harden se sacrificou pelo 76ers”

Tyrese Maxey tem boas lembranças da passagem de James Harden pelo Philadelphia 76ers. Os dois jogaram juntos na franquia entre 2021 e 2023. No período, o armador de 24 anos pôde aprender com o veterano e evoluir seu jogo a ponto de se transformar em uma estrela da nova geração da NBA.

Continua após a publicidade

A opinião de Tyrese Maxey sobre Harden, aliás, vai na contramão da maioria. O MVP de 2018 saiu sob críticas do 76ers por conta das polêmicas com o GM Daryl Morey. No entanto, o atual astro da franquia negou que o veterano tivesse um comportamento ruim dentro das quadras. Pelo contrário, inclusive. Segundo ele, o ex-Houston Rockets se dedicava ao time.

“Eu conheço o James e muita gente vai dizer que não, mas ele se sacrificou pelo time”, disse Maxey. “Ele abriu mão de uma parte de si mesmo pelo time, pelo bem da equipe. Ele conseguiu criar arremessos fáceis para o Joel. Conseguiu criar muitos arremessos fáceis para mim. Porém, isso tudo veio da confiança dele em nós”.

Continua após a publicidade

A fala de Tyrese Maxey se traduz nos números de James Harden. Durante o auge, o armador sempre foi conhecido pelo alto volume de pontuação, sendo que chegou a ter média de 36.1 pontos por jogo em 2018/19. No 76ers, assim, havia o temor de que ele não conseguisse participar de um ataque onde Joel Embiid fosse o ‘número 1’.

Leia mais!

Harden, no entanto, mudou o próprio estilo para envolver Embiid e o resto do time. Em 2022/23, por exemplo, o veterano liderou a NBA em assistências, com média de 10.7 por jogo. Desse modo, o pivô do Philadelphia 76ers foi eleito MVP da temporada, enquanto Tyrese Maxey deu um salto de produção no ataque.

Continua após a publicidade

“Desde o primeiro dia dele, ele me disse: ‘Não pense que você não vai tocar na bola. Não pense que você vai parar de ser agressivo’. A primeira reação dele sempre foi tocar a bola para frente para mim. Ele me deixava pontuar em transição, no um contra um. Então, depois eu devolvia e o jogo fluía a partir daí”, seguiu Tyrese Maxey.

James Harden, no entanto, ficou pouco tempo no 76ers. Embora tivesse boa relação com Maxey e Embiid, o veterano teve problemas com Daryl Morey e começou a forçar uma saída. No fim, ele foi trocado para o Los Angeles Clippers, onde permanece desde a temporada 2023/24.

Continua após a publicidade

No 76ers, portanto, James Harden passou dois anos, com médias de 21 pontos e 10.6 assistências.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA