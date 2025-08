Agente de LeBron James abre o jogo sobre troca na NBA

No fim de junho, LeBron James exerceu sua opção de jogador de mais de US$56 milhões com o Los Angeles Lakers, mas uma fala de seu agente teria ligado um alerta sobre troca na NBA. Rich Paul deu uma declaração polêmica que resultou em diversos rumores. Agora, em conversa no programa The Tylil Show, o empresário foi sincero sobre o futuro do astro.

“O cara tem uma cláusula de não troca. Fim da história. Então, a decisão é dele. Afinal, ele tem uma cláusula de não troca. Assim,, caso um jogador tenha uma cláusula de não troca e um time queira trocá-lo, esse jogador pode dizer não. Isso está no contrato dele”, disse Rich Paul.

No entanto, vale lembrar que foi o próprio agente de LeBron James que “pôs fogo” em rumores de troca na NBA. Após anunciar que o veterano quis sua opção no contrato, ele falou sobre desejo do jogador em faturar mais um título na carreira. Enquanto isso, apontou que o Lakers estava indo em outra direção, pensando em construir um time ao redor de Luka Doncic.

“LeBron quer lutar por mais um título da NBA. Ele sabe que o Lakers está construindo o seu futuro. Ele sabe disso, mas quer mais uma chance real de vencer tudo. Somos muito gratos pela parceria que temos há oito anos com Jeanie Buss e Rob Pelinka. Mas nós ainda consideramos o Lakers uma parte crucial da carreira dele”, disparou o empresário à época.

Apenas LeBron James e Damian Lillard possuem uma cláusula deste tipo na NBA. Embora o craque do Los Angeles Lakers ainda possa ser negociado, ele que dá a palavra final. Ou seja, o jogador tem o poder de veto em toda e qualquer troca que o envolva.

Então, a questão não é se James pode ser negociado, mas se ele quer que isso aconteça. Afinal, LeBron nunca foi negociado em seus 22 anos de carreira na NBA. Ele fechou contratos com Miami Heat, Cleveland Cavaliers e Lakers sendo agente livre.

Por outro lado, desde a rixa entre seu agente e o Lakers, os rumores sobre o futuro de LeBron ganharam força. Cavs, Heat, Golden State Warriors e Dallas Mavericks foram os times mais citados como possíveis destinos caso ele deixe Los Angeles. Inclusive, James alimentou alguns dos boatos, sobretudo em relação ao Cavaliers. Isso porque ele fez um treino nas instalações da franquia, nesta offseason, usando um boné escrito “bem-vindo ao lar”.

Por fim, o jornalista Jovan Buha, já havia alertado que a relação entre LeBron e a direção do Lakers vive um dos seus piores momentos. A cobrança por reforços imediatos expôs as diferenças entre as prioridades da franquia e o jogador. O veterano quer vencer agora, já que sua carreira caminha para o final. O Lakers, por sua vez, vai priorizar a agência livre de 2027 e a montagem de um time em torno de Luka Doncic.

“Eu acho que a organização entrou em uma nova era, com Doncic como ‘bússola’ dos planos. Esse é o novo rumo das coisas por lá. Quero ser cuidadoso com o que digo sobre a relação de LeBron com a equipe, pois sempre é um tema delicado. Mas eu não creio que esteja em uma boa situação. Essa é a minha visão honesta”, explicou o setorista do Lakers.

