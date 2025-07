LeBron James pode jogar 25 temporadas na NBA

LeBron James está perto de completar 23 temporadas na NBA. A partir do início de 2025/26, o astro do Los Angeles Lakers enfim terá somente para ele o recorde que divide com Vince Carter. No entanto, a marca também indica que a carreira do camisa 23 está cada vez mais próxima do fim.

A aposentadoria de LeBron James tem sido pauta desde há alguns anos. Até então, ele não tinha exercido a opção para a campanha final de contrato com Lakers. Assim, ele mesmo vinha deixando em aberto a chance de encerrar a passagem pelo basquete. Porém, ele descartou parar de jogar quando o filho Bronny James foi selecionado no Draft.

Desde então, o assunto saiu das pautas dos EUA. Mesmo aos 40 anos, LeBron tem indicado que quer mais. Com um ano de contrato restante, ele já não dá como certa a sequência no Los Angeles Lakers, mas não descarta assinar com um novo clube por mais tempo.

Desse modo, para Marc Stein, da plataforma Substack, LeBron vai jogar mais temporadas na NBA. O palpite, aliás, é de que ele alcance 25 campanhas na lista, ampliando ainda mais o recorde.

“Eu acho que LeBron James jogar 25 temporadas na NBA seja uma chance real no horizonte”, disse Stein. “Isso é apenas uma impressão pessoal, por enquanto. No entanto, não seria uma supresa se ele disputasse mais duas temporadas depois desta. Já deixei claro que acho que ele jogará pelo menos 24. Então, neste ponto, por que não ir por um quarto século”.

LeBron já tem diversos recordes na NBA. Iniciando 2025/26, por exemplo, ele já é o líder isolado de pontos e minutos jogados. Além disso, não indica qualquer sinal do tempo, ao alcançar 24.4 pontos, 8.2 assistências e 7.8 rebotes por jogo na fase regular passada.

O astro também quer vencer mais na carreira. Nas últimas semanas, o agente Rich Paul afirmou que LeBron James tem como prioridade estar em um time competitivo. Desse modo, é provável que ele se esforce para buscar o quinto título, antes de cogitar a aposentadoria.

Por fim, LeBron tem mais um motivo para seguir mais alguns anos na NBA: jogar com outro filho. Após Bronny, o jovem Bryce James também está perto da liga. Na NCAA, ele vai vestir a camisa de Arizona durante o próximo ano. Assim, estará disponível para o Draft de 2026.

Tristan Thompson, com quem o camisa 23 jogou e foi campeão no Cleveland Cavaliers, disse que a ideia do astro é atuar ao lado de seus dois filhos. Portanto, a projeção de Stein pode ser possível.

