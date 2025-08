NBA: Kings faz promessa para ter Jonathan Kuminga

O Sacramento Kings não esconde o desejo de assinar com Jonathan Kuminga na NBA. Com o futuro do ala-pivô longe do Golden State Warriors, a franquia quer o camisa 00 para o próximo ano. Desse modo, a diretoria até prometeu um lugar no time titular, para que o jogador priorize a equipe no caso de uma oferta.

A informação foi revelada por Marc Spears, da ESPN. De acordo com o jornalista, a ideia do Kings é colocar Jonathan Kuminga ao lado de Domantas Sabonis. A promessa, no entanto, não deve afetar Keegan Murray, que deve seguir com espaço no quinteto titular do time para 2025/26.

“Kuminga quer ir para o Kings, que está oferecendo uma vaga como titular. Ele teria lugar ao lado de Keegan Murray e Domantas Sabonis”, disse Spears. “O ala até participou de uma chamada no Zoom com Scott Perry, GM do Kings, e Doug Christie, técnico da equipe. Então, ele está dentro, quer ir para lá”.

O desafio para o Sacramento Kings, porém, é a falta de espaço no teto salarial da NBA. Com Sabonis, Zach Lavine e DeMar DeRozan, o time não tem condições de fazer uma oferta direta para Kuminga, que é agente livre. Desse modo, precisaria fechar um sign and trade com o Golden State Warriors. Ou seja, ele fecha um novo acordo e vai para o Kings em troca.

O Warriors, porém, não ficou satisfeito com a oferta inicial do Kings por Jonathan Kuminga na NBA. Segundo Spears, Sacramento sugeriu enviar Malik Monk e uma escolha de primeira rodada. A seleção, porém, seria protegida, o que não agradou Golden State.

Enquanto isso, Warriors e Jonathan Kuminga não chegam a um acordo. Desde o início a offseason, as partes têm negociado uma extensão. No entanto, o ala-pivô quer uma proposta mais atrativa, enquanto Golden State não pretende oferecer muito para um jogador que não deseja manter no elenco.

A proposta recente, aliás, foi de US$45 milhões por dois anos. Caso aceite a oferta sem sign and trade, Kuminga só poderia ser trocado para outro time na NBA a partir de janeiro. Assim, teria que seguir com pouco espaço no elenco, enquanto aguardaria um time interessado fazer uma oferta. Portanto, a expectativa do camisa 00 é que o Warriors chegue a um acordo com o Kings para ele sair ainda em 2025.

