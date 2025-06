Comissário da NBA revela novo formato do All-Star Game

Nesta quarta-feira (4), o Comissário da NBA, Adam Silver, revelou o novo formato para o próximo All-Star Game. Em participação no programa BraskFast Ball, da Fox Sports, o mandatário afirmou que a próxima edição, realizada em Los Angeles, será entre Time Estados Unidos x Time Mundo. Assim, a medida vem após diversas críticas às últimas edições do evento.

“No ano que vem, como parte dos nossos novos acordos de mídia, o Jogo das Estrelas retorna à NBC, onde era quando éramos mais jovens. E acontece que, na próxima temporada, estaremos bem no meio das Olimpíadas de Inverno. No mesmo dia, a abertura será com os eventos das Olimpíadas de Inverno e, depois, com o Jogo das Estrelas, que agora será à tarde em vez de noite. Então, qual melhor momento para apresentar algo tipo de EUA contra o Mundo?”, disse Silver.

Em 2024/25, a NBA um novo formato para o All-Star Game. No último evento, quatro equipes competiram em um minitorneio. O formato contou com duas semifinais e uma final. No entanto, a tentativa não foi bem recebida por jogadores e torcedores. Além disso, o Jogo das Estrelas foi ofuscado pelo sucesso da NHL. A liga de hóquei criou um torneio no estilo das Olimpíadas com os melhores jogadores dos Estados Unidos, Canadá, Suécia e Finlândia.

Publicidade

O torneio de hóquei, aliás, teria motivado Adam Silver a tentar EUA x Mundo em 2026. “Ainda não tenho certeza de qual será o formato. Prestei muita atenção ao que a NHL fez. Sei que foi um enorme sucesso”, admitiu o comissário.

Leia mais!

No fim de abril, Silver já havia revelado estudos para tentar tornar o All-Star Game da NBA mais atrativo. Então, em entrevista ao site The Athletic, ele falou sobre tornar o evento “mais internacional”. Na ocasião, aliás, ele também admitiu que a última edição foi um fracasso.

Publicidade

“Afinal, não criamos uma experiência All-Star que nos orgulhamos e que nossos jogadores tenham gostado. A intenção foi boa. Mas as longas pausas no último jogo não ajudaram”, disse.

O All-Star Game de 2026 será disputado em Los Angeles, no Intuit Dome, a nova casa do Los Angeles Clippers. O evento está marcado para o dia 15 de fevereiro.

Publicidade

Audiência

Vale ressaltar que a insatisfação com o Jogo das Estrelas NBA não é só da diretoria ou dos jogadores. Prova disso é a queda de audiência. A última edição ficou marcada como a segunda menos vista na história, de acordo com o portal Front Office Sports.

Por fim, a audiência média do canal TNT para o evento foi de apenas 4.7 milhões de espectadores. Portanto, uma queda de 13% em relação ao evento de 2024, que contou com 5.4 milhões. O número mais baixo foi em 2023. Isso porque, apenas 4.6 milhões de pessoas acompanharam o dia principal, no domingo.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA