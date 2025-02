Nada é melhor para mostrar quem é o melhor entre dois jogadores de basquete do que um jogo um contra um. Afinal, o vencedor se define só na habilidade e técnica individual. Mas será que os principais astros da NBA estão dispostos a deixarem os egos de lado para competirem em algo assim no próximo All-Star Game? Várias respostas, a princípio, são positivas.

“Eu estaria aberto a participar, pois seria demais. Um torneio assim seria incrível. Acho que ninguém teria medo de se envergonhar ou coisa do tipo, mas seria necessário ter autoconfiança. E é preciso lembrar que um jogo individual é bem diferente do cinco contra cinco que treinamos e jogamos todos os dias. No entanto, se nós criarmos isso, acho que seria divertido demais”, aprovou o armador Kyrie Irving.

As questões que Irving sinaliza são cruciais para a evolução da ideia da competição. Em particular, a vergonha e autoconfiança. Várias pessoas sempre duvidam que algo assim seja viável na NBA por causa da imagem dos atletas. Qual seria a reação do público com um jogador que perder de 11 a zero para outro, por exemplo? E também não sabemos se o acordo coletivo de trabalho da liga dá abertura para a ideia.

Donovan Mitchell garante que estaria interessado em competir. Mas, ao mesmo tempo, não tem certeza se o torneio é realista em larga escala na liga. “Eu não vou mentir: acho que seria incrível, mas não sei se vai rolar. Não sei qual seria o problema, mas só não posso falar por todo mundo. E acho que nem todo mundo participaria”, admitiu o craque do Cleveland Cavaliers.

Quem vence?

As especulações sobre um possível torneio um contra um entre astros da NBA ganharam tração no All-Star Game deste ano. Muitos jornalistas noticiam que essa ideia está, no mínimo, em consideração entre a liga e canais de televisão. É provável que algo assim exija uma negociação detalhada com a Associação dos Jogadores até o ano que vem. Mas, independentemente de rolar ou não, James Harden crava quem vai ganhar.

“Certamente, isso seria demais. E não me importa quem estaria no torneio, pois eu vou ganhar. Ganharia sem dúvida nenhuma, pode apostar. Teria caras como Kyrie, Stephen e LeBron, mas não me interessa. Isso seria legal porque todos se sentiriam obrigados a trazerem o seu melhor basquete. As pessoas vão adorar. E, acima de tudo, eu vou ganhar”, sentenciou o armador do Los Angeles Clippers.

Outro jogador confiante sobre a sua participação no torneio, sem surpresas, é Anthony Edwards. O ala-armador do Minnesota Timberwolves gostou da ideia e, por isso, está pronto para o desafio. “Olha, eu participaria com certeza. E, se vou participar, podem escrever aí que vou ganhar. Sem dúvidas”, concluiu.

Espírito competitivo

A impressão geral é que a postura dos astros da NBA tem sido cada vez mais aberta a um torneio um contra um. As críticas recentes ao All-Star Game, em particular, fazem com que todos estejam mais dispostos a pensarem em soluções alternativas. E, se não vai ser uma unanimidade, essa ideia tem um fator especial. Para Damian Lillard, ela apela de forma direta ao espírito competitivo dos atletas.

“Todas as vezes em que criamos uma situação que desafia os jogadores, a princípio, os verdadeiros competidores vão se sentir motivados. Então, acho que muita gente estaria disposta a participar. Eu diria que estaria dentro”, explicou o astro do Milwaukee Bucks, com mais uma sinalização positiva para a ideia.

