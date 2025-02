Ainda não tem nada certo, mas a NBA pode ter um torneio 1×1 no All-Star Game de 2026. De acordo com o site Front Office Sports, a liga discute formatos para o evento festivo a partir da próxima temporada. Isso porque, com o fim do contrato da TNT americana, executivos da NBC já conversam com o comissário Adam Silver para novas ideias.

A NBA gostou do formato com quatro times no All-Star, mas deve ter um horário mais justo com o resto dos Estados Unidos. Apesar de o próximo ser em Los Angeles, mesmo fuso de San Francisco, a ideia é iniciar o jogo de domingo às 17h locais. Ontem, começou às 20h.

Mas isso tem a ver, também, com o fato de que a NBC vai transmitir os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão. Como são seis horas de diferença, os eventos já estariam no fim às 17h de Los Angeles.

E a NBC quer cortar aquele tempo que se perde com brincadeiras, como aconteceu com o ator Kevin Hart aparecendo mais do que os jogadores. Ou Mr Beast, com um torneio de Damian Lillard contra um fã.

Agora, com um torneio 1×1, a NBA quer ter mais eventos que interessem ao público em geral no All-Star Game. De acordo com o FOS, o prêmio seria em torno de US$1 milhão. Isso faria com que vários jogadores tivessem mais vontade de competir.

Apenas para comparar, o vencedor do Concurso de Enterradas em 2025, Mac McClung, levou US$105 mil pelo prêmio. Ou seja, com o novo torneio da NBA, o valor seria quase dez vezes mais.

“Se eu tivesse a chance de jogar um contra um com qualquer jogador, eu adoraria”, disse Giannis Antetokounmpo, astro do Milwaukee Bucks”. “Então, tudo o que puder fazer o fim de semana mais empolgante, mais legal, para quem está assistindo, os fãs e os jogadores, eu gostaria de participar”.

Claro, ainda é uma ideia de organizadores da NBA e da NBC, mas que pode se tornar realidade no próximo All-Star.

É possível que alguns formatos mudem, de acordo com o que o canal pedir. O antigo Shooting Stars (três jogadores, sendo um atual, um ex-atleta e uma da WNBA) e a volta do Skills Challange em seu modelo anterior (sem times, cada um por si), também estão sendo avaliados pela NBA para o All-Star de 2026.

