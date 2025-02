Ja Morant convoca Zach LaVine para Torneio de Enterradas

O Torneio de Enterradas teve um tricampeão: o armador Mac McClung. A conquista inédita chamou a atenção de todo o mundo, uma vez que um jogador que sequer está na NBA tem se destacado como um dos melhores no quesito. Então, o título do jogador até fez Ja Morant convocar Zach LaVine para a competição.

A proposta de Ja Morant para Zach LaVine aconteceu após o título de McClung. De início, o craque do Memphis Grizzlies usou o X (antigo Twitter) para relatar que estava disposto em participar do Torneio de Enterradas. Algo que ele nunca topou, apesar de ser um dos nomes mais atléticos da NBA.

“Mac pode me fazer decidir enterrar”, publicou Morant.

O post do astro gerou a reação de uma outra estrela. No caso, Giannis Antetokounmpo, que propos participar, caso Morant também tente. “Se você fizer, eu faço com você”.

Ao contrário de Morant, o grego já participou do Torneio de Enterradas, em 2015. Na ocasião, LaVine também esteve presente, além de outro nome conhecido: Victor Oladipo.

O astro do Grizzlies, ainda assim, não se deu por satisfeito. Com a resposta de Antetokoumpo, ele desafiou LaVine e Aaron Gordon. “Zach e AG, e aí?”, completou Morant.

LaVine é bicampeão seguido do torneio, em 2015 e 2016. Nas duas edições, ele trouxe enterradas inéditas e que seguem na lembrança dos torcedores. Porém, ele decidiu não buscar o tricampeonato. Desde então, a competição perdeu força e passou a ser alvo de críticas na NBA.

Após o convite de Morant, o jogador do Sacramento Kings respondeu: “Estou pensando que talvez eu tenha que fazer de novo”.

O algoz de LaVine na época, aliás, também foi convidado. Na época pelo Orlando Magic, Aaron Gordon competiu à altura com o armador, em especial, na edição de 2016. Entre alguns fãs e analistas, inclusive, havia a opinião de que o título foi injusto e era o ala-pivô quem merecia vencer.

O convite de Morant, então, daria a oportunidade até de uma revanche.

Por fim, o atual tricampeão, Mac McClung, também se colocou à disposição. Neste caso, seria necessário até uma formação inédita, uma vez que o seriam cinco jogadores na disputa.

“Eu provavelmente estava pensando em me aposentar depois deste, mas nunca quero dizer nunca”, comentou McClung, após a série de desafios de Morant.

