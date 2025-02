NBA: 76ers sondou retorno de Ben Simmons

Ben Simmons iniciou uma carreira de sucesso na NBA pelo Philadelphia 76ers. Pela equipe, ele conseguiu três seleções ao All-Star e se consolidou como uma estrela em ascensão. No entanto, seu histórico de lesões, somado aos problemas com Joel Embiid e o ex-técnico do Sixers, Doc Rivers, forçaram uma saída desagradável.

Apesar disso, o 76ers sondou o retorno de Ben Simmons nos últimos dias da NBA. De acordo com Jake Fischer, do Yahoo Sports, a rescisão do australiano com o Brooklyn Nets chamou a atenção do Sixers no mercado de buyout. Porém, ele terminou no Los Angeles Clippers.

“Eu acho que o 76ers sondou Ben Simmons. Realmente, acho que sim”, informou o jornalista.

Publicidade

Simmons chegou ao 76ers como a primeira escolha do Draft de 2016. Como pupilo de LeBron James, ele se transformou em armador e de maneira rápida se destacou. Nas temporadas que passou na franquia, teve médias de 15.9 pontos, 8.1 rebotes e 7.7 assistências. O jogador, inclusive, teve duas seleções para o primeiro time de defesa (2020 e 2021).

O panorama na equipe mudou a partir dos playoffs de 2021. Já criticado pela dificuldade no arremesso, o armador teve um desempenho ruim na série contra o Atlanta Hawks, quando o Sixers foi eliminado.

A queda precoce pesou a relação de Simmons com o técnico Doc Rivers e o astro Joel Embiid. Ainda mais quando o australiano polemizou por seu comportamento na offseason. No fim, o próprio jogador forço sua saída da Philadelphia, usando transtornos de saúde mental como justificativa.

Publicidade

Leia mais!

A relação, assim, terminou na trade deadline de 2022, quando o 76ers trocou Simmons por James Harden. Nos meses antes do negócio, o antigo craque de Philadelphia ficou afastado, sem jogar durante todo o início da temporada.

A passagem pelo Nets também não foi positiva. Com os problemas nas costas mais intensos, ele acumulou desfalques pela equipe de Nova York. Enquanto isso, quando esteve em quadra, não conseguiu retomar o alto nível e se limitou a médias de 6.5 pontos, 6.3 assistências e 6.2 rebotes.

Publicidade

Estreia pelo Clippers

Apesar do desejo do 76ers, Simmons terminou no Los Angeles Clippers. Na equipe, aliás, ele se reuniu com Harden. Na nova franquia, o armador estreou na última quinta-feira (13). Enquanto mantinha baixas expectativas, o reforço conseguiu um bom desempenho, com 12 pontos em 27 minutos, além de sete rebotes e seis assistências.

“Só de ele estar em quadra para ajudar o nosso time foi novo para a gente. Acho que ele teve um grande jogo. Leu o jogo com sua inteligência, fez as jogadas certas, foi agressivo, então acho que Ben Simmons foi muito bem em sua estreia no Clippers”, disse o técnico Tyronn Lue.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA