NBA: Site indica maiores erros do Bucks na trade deadline

Com seis vitórias nos últimos nove jogos da NBA, o Milwaukee Bucks fez algumas trocas na trade deadline. Em uma delas, mandou Khris Middleton ao Washington Wizards por Kyle Kuzma. Além disso, recebeu Jericho Sims no negócio que envolveu o New York Knicks. Mas o time não conseguiu cobrir uma de suas maiores lacunas: o garrafão.

De acordo com o site Clutch Points, o Bucks cometeu três erros na trade deadline. Apesar de contar com Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, o time não conseguiu fazer uma negociação para colocar-se entre os principais candidatos ao título do Leste.

O primeiro deles é justamente sobre o garrafão. Segundo a publicação, o time de Milwaukee falhou ao não mexer no garrafão. Isso porque Brook Lopez (36 anos) e Bobby Portis (29), não fazem uma boa temporada. O site acredita que o Bucks deveria aproveitar o período para reforçar a posição para ter chances reais de brigar na NBA.

Lopez já não consegue mais produzir o mesmo dos últimos anos nos dois lados da quadra. Em 2024/25, por exemplo, o pivô tem uma de suas piores eficiências ofensivas desde que chegou ao Bucks e tem o pior índice de rebotes em quase 15 anos (7.2 por 100 posses de bola) na NBA. Para piorar, a defesa também não é mais a mesma.

Por outro lado, Portis teve queda no aproveitamento de arremessos e vinha com números muito abaixo do normal antes da lesão de Giannis Antetokounmpo. No entanto, mostrou alguma evolução desde então.

O site ainda indica que o Bucks poderia aproveitar a trade deadline da NBA para ter um futuro certo. Isso porque Portis e Lopez podem sair do time na próxima offseason. Enquanto o titular tem contrato expirante, o ala-pivô possui opção em seu acordo, no valor de US$13.4 milhões para 2025/26.

E uma das trocas que o Bucks fez na trade deadline foi por outro jogador que pode deixar a equipe: Kevin Porter. O armador chegou na negociação com o Los Angeles Clippers por MarJon Beauchamp, mas tem a chance de abrir mão de seu contrato, por US$2.5 milhões.

Por fim, o Clutch Points aponta que a troca por Sims não faz sentido. Vale lembrar que a negociação aconteceu na trade deadline, mas ainda não pisou em quadra pelo Bucks após quatro jogos. Isso, que Antetokounmpo está fora e ele poderia ter minutos. Não foi o caso.

De acordo com o site, o Bucks poderia ter feito uma troca por um jogador que pudesse, de fato, ajudar na NBA. Para concluir, Kuzma vem com aproveitamento de apenas 22.2% nos arremessos de três desde a trade deadline. Middleton foi para o Wizards enquanto tinha 40.7%.

No momento, o time de Milwaukee é o quinto no Leste com 29 vitórias e 24 derrotas.

