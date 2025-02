Stephen Curry fala sobre aposentadoria da NBA

A aposentadoria tem sido um tema frequente em meio aos últimos anos da carreira de Stephen Curry no Golden State Warriors e na NBA. O astro falou mais uma vez sobre o tema em recente entrevista, e admitiu que pensa cada vez mais na questão. A franquia segue tentando lhe dar uma última chance de vencer um título e fez a troca por Jimmy Butler.

Agora, o craque se sentirá em casa durante o All-Star Game desse fim de semana. Afinal, o jogo das estrelas será disputado em San Francisco. Um último evento como esse na cidade onde jogou por toda a sua vida na NBA. Apesar de tudo, Curry está com a mente tranquila sobre o fim de sua trajetória na liga.

“É claro que você pensa cada vez mais sobre isso. Eu ainda não estou na despedida se é isso que querem saber, ainda tenho algumas coisas no tanque. Mas penso mais no fim porque é parte do tempo e dos ciclos. Não acho que lutar contra a natureza humana ou lutar contra o inevitável seja a maneira certa de abordar isso sabe? Existe um medo em tudo isso, que no fim é apenas normal. Então, estou desfrutando tudo o que ainda está acontecendo”, explicou o craque.

Em termos contratuais o astro ainda tem 2024/25 e mais dois anos para jogar. Antes do começo dessa campanha, ele fez uma extensão de mais um ano que estendeu seu vínculo até 2026/27, quando receberá mais de US$60 milhões.

Aliás, 2026/27 parece ser uma data marcante. Isso porque, além do último ano do camisa 30, a campanha também marca opções de jogador para Jimmy Butler e Draymond Green, enquanto é o último ano do vínculo de Steve Kerr com a franquia.

O armador será a peça central do fim de semana festivo na cidade, seja no comando de muitos eventos ou como um dos principais atletas no grande jogo do próximo domingo (16). O craque entende que essa é uma celebração aos grandes anos de Golden State, mas quer garantir que o clima não seja apenas sobre o passado. Afinal, apesar dos pensamentos sobre a aposentadoria da NBA, Stephen Curry ainda quer competir por mais alguns anos.

“Acho que é um prêmio para todos. O culminar de anos excelentes. Então, estou muito animado. Ainda tem algumas coisas que não sei como vão funcionar, mas o mais importante para mim é que isso não pareça com um velório ao vivo ou algo do tipo. É uma celebração do Warriors sim, mas também do que virá pela frente. Estamos trabalhando, estamos competindo, é isso o que eu penso”, garantiu.

Sonhos para o fim

Por fim, Curry projetou os últimos anos da carreira, e voltou a falar sobre o que pretende nos últimos anos: Ser competitivo.

“Competitivo. É o que quero ser. Já vi cenários diferentes nesses casos. Estou pensando em caras de uma franquia só, Kobe Bryant (Los Angeles Lakers), Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) e Tim Duncan (San Antonio Spurs). Eu não gostaria de estar na situação em que o Lakers ficou nos últimos anos de Kobe, por exemplo. Não quero jogar apenas por jogar e ser uma atração única”, disparou o craque.

Além disso, também falou sobre algumas declarações onde citou que a franquia não deveria abrir mão de seu futuro caso a melhora agora não fosse significativa. Algumas pessoas não entenderam como Stephen Curry, nos últimos anos antes da aposentadoria na NBA, não sinalizava ou pedia publicamente uma maior agressividade no mercado.

“Eu sou muito realista. Hoje em dia, é difícil existir algum movimento que te coloque como muito favorito ao título ou em qualquer série de playoffs. As coisas estão mais equilibradas, existe muito talento ao redor da liga. Mas o que quis dizer é que temos que garantir que seremos competitivos. Não é sobre ser o maior favorito, mas sim sobre estar no bolo e aproveitar as chances. Tenho certeza de que é isso que nossa torcida quer ver. Jogos grandes, é isso o que quero, o final resolvemos lá”, concluiu o camisa 30.

Desde que Jimmy Butler chegou, Golden State venceu três dos últimos quatro duelos e segue na luta para voltar a pós-temporada.

