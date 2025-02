Mac McClung e Tyler Herro brilham no sábado de All-Star

O sábado é sempre um dos dias mais aguardados do Jogo das Estrelas da NBA. E, sem dúvidas, a torcida presente no Chase Center presenciou um verdadeiro show. Enquanto Mac McClung conquistou o tricampeonato, Tyler Herro conquistou seu primeiro troféu All-Star. Além disso, Donovan Mitchell e Evan Mobley mostraram toda sua habilidade, conquistando a taça para o Cleveland Cavaliers.

Como de costume, a noite começou com o Concurso de Habilidades. E quem levou a melhor foi a dupla Donovan Mitchell e Evan Mobley, do Cleveland Cavaliers, que venceu Draymond Green e Moses Moody, do Golden State Warriors, na rodada final. Na rodada eliminatório, Victor Wembanyama e Chris Paul foram eliminados por não cumprir as regras do desafio. Por fim, os novatos Zaccharie Risacher e Alex Sarr fizeram o pior tempo da disputa.

Na rodada decisiva, Mobley e Mitchell terminaram o percurso em um minuto cravado. Assim, colocou pressão na dupla do Warriors. Moody até fez um bom tempo, mas Green errou seus arremessos e viu a chance de garantir o triunfo em casa escapar pelos dedos.

Três pontos

Após show de LiAngelo Ball, chegou a hora do Torneio de Três Pontos. A expectativa estava toda em Damian Lillard, que buscava o terceiro título consecutivo, algo que igualaria Larry Bird e Craig Hodges. O armador do Bucks, no entanto, não foi bem e acabou eliminado ainda na primeira rodada. Buddy Hield, do Warriors, fez a melhor marca com 31 pontos, seguido por Darius Garland e Tyler Herro.

Tudo apontava para a vitória do jogador do Warriors, mas esqueceram de avisar Herro. O armador do Heat fez 24 pontos na final e colocou pressão nos adversários. Garland demorou a esquentar e foi eliminado antes do último rack. Hield começou frio e precisava acertar as cinco últimas bolas para ser o campeão, mas acabou errando a penúltima e ficou um ponto atrás. Assim, Herro se tornou o quinto jogador da história do Heat a conquistar o troféu de melhor arremessador do Jogo das Estrelas.

Enterradas

Na disputa mais aguardada da noite, Mac McClung fez história ao conquistar o Torneio de Enterradas pelo terceiro ano consecutivo. Essa, aliás, é a primeira vez na história em que um jogador vence a competição três vezes seguidas. O armador do Orlando Magic teve nota máxima em suas quatro enterradas e deu um verdadeiro show no Chase Center.

Logo de cara, McClung relembrou a icônica enterrada de Blake Griffin em 2011, ao pular sobre um carro antes da enterrada. Enquanto Matas Buzelis e Andre Jackson não conseguiram concluir suas tentativas, Stephon Castle se mostrou um grande oponente. O MVP do Rising Stars foi para a final e perdeu por apenas 0,4 pontos.

Por fim, McClung ainda afirmou que pode retornar ao Torneio de Enterradas mais vezes. Anteriormente, ele havia dito que essa seria sua última participação, mas voltou atrás após receber os aplausos da torcida.

