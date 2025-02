Stephon Castle é MVP do Rising Stars e leva time de novatos ao All-Star

O final de semana das estrelas da NBA está aberto. Nesta sexta-feira (14), aconteceram o Jogo das Celebridades e o Jogo dos Novatos. No Rising Stars, que contou com quatro equipes de jovens jogadores, Stephon Castle brilhou no jogo final, terminou como MVP e levou o time de Chris Mullin ao All-Star Game, no domingo (16).

Rising Stars

Como nos últimos dois anos, o Rising Stars da NBA recebeu 28 jogadores, sendo sete por equipe. Em três times, os jogadores foram novatos e segundanistas da NBA. Os técnicos foram: Chris Mullin, Mitch Richmond e Tim Hardaway Jr. Por fim, houve um time formado de atletas da G-League, comandado por Jeremy Lin

As regras eram bem simples: o vencedor do primeiro jogo enfrentava na final quem ganhasse o segundo. No entanto, para passar de fase, era necessário alcançar 40 pontos no placar na semifinal.

Primeiro jogo

A partida inaugural foi entre os times de Mullin e Hardaway. Do lado do Time de Hardaway, as primeiras escolhas do Draft, Zaccharie Risacher e Alex Sarr, não conseguiram pontuar em alto volume. Assim, o jogo dependeu de Dalton Knecht e Gradey Dick, com sete e dez pontos.

Por outro lado, o time de Mullin aproveitou a dificuldade adversária para abrir dez pontos já nos primeiros minutos. O destaque da partida foi Keyonte George. No entanto, o MVP do Rising Stars, Stephon Castle, foi responsável pela bola de três que definiu o vencedor.

Segundo jogo

Depois, houve a disputa entre o time de Richmond e da G-League. Diferente do anterior, o confronto teve maior disputa entre as equipes. Durante toda a partida, afinal, houve troca de pontos entre os dois lados, com destaque para Amen Thompson no time de novatos da NBA. Do outro lado, Leonard Miller e Bryce McGowens brilharam.

Com a disputa em alta, uma enterrada de Amen Thompson deixou seu time a um ponto da vitória. No entanto, McGowens acertou do perímetro e levou sua equipe à final. Antes dos momentos decisivos, o irmão de Amen, Ausar Thompson, acumulou lances livres errados. Portanto, poderia ter dado um final diferente.

Final

Por fim, aconteceu a decisão do Rising Star entre Team Mullin e Hardaway. Diferente do ano anterior, a final vale vaga no All-Star Game. Então, os times começaram empenhados na busca pela vitória.

Quentes pelo triunfo anterior, a equipe da G-League começou melhor. Novamente, Miller foi o destaque, com cinco dos 12 primeiros pontos do time. Os novatos da NBA, enquanto isso, ficaram quatro pontos atrás, o que forçou um tempo técnico de Mullin.

A parada mudou o ritmo do jogo. A partir daí, Castle e Knecht começaram a acertar cestas e fizeram seu time marcar 14 dos 16 pontos após o tempo técnico. Para fechar, Keyonte George acertou dos três pontos e deu a vitória à sua equipe.

Placar final: 25 a 14.

Vaga no All-Star

Em um formato inédito, o vencedor do Rising Star estará no All-Star Game. Após décadas com dois times no jogo principal da semana das estrelas, a NBA mudou para quatro equipes. Três delas de estrelas da liga. A outra com o ganhador do campeonato dos novatos.

Como resultado, o time de Mullin estará domingo na disputa pelo título principal da All-Star Weekend. No time, estão: Stephon Castle, Dalton Knecht, Jaylen Wells, Keyonte George, Zach Edey, Trayce Jackson-Davis e Ryan Dunn.

