Três pivôs que o Lakers pode ter melhores que Alex Len

A busca do Los Angeles Lakers por pivôs terminou em Alex Len. O reforço, no entanto, não começou bem sua passagem pela Califórnia. Após seis vitórias seguidas, o time angelino perdeu para o Utah Jazz por 131 a 119. O veterano marcou quatro pontos, sete rebotes e duas assistências.

A entra de Len aconteceu após uma lesão de Jaxson Hayes. Com ele em quadra, o Lakers teve um saldo negativo de nove pontos para o Jazz. A maior dificuldade foi a defesa do garrafão, apesar do pivô ter 2,13 metros de altura. De acordo com o matchup tracking da NBA, Utah teve sete de dez nos arremessos sob a defesa do jogador.

A atuação ruim de Len colocou dúvidas em relação à sua chegada. O pivô, afinal, foi contratado para resolver um buraco deixado pela saída de Anthony Davis. No entanto, há anos ele já não apresenta números de um titular da posição. Jovan Buha, do The Athletic, inclusive, não o vê nem como reserva.

“Alex Len, na minha opinião, é um jogador de fim de elenco neste momento. Então, não sou fã da contratação. Acho que o Lakers poderia encontrar um pivô melhor. Entendo que faz sentido eles apenas adicionem ele ao elenco. No entanto, não acho que Len seja esse cara. Para ser honesto, ele está em fim de carreira”, alertou Buha.

Voto de confiança

Apesar do alerta do jornalista, Len tem a confiança do técnico JJ Redick. Após a derrota, afinal, o treinador minimizou o impacto negativo do pivô na defesa. De acordo com ele, os números ruins são justificados pelo pouco tempo em que ele teve para treinar com o elenco.

“Achei que ele foi bem. Este ano tivemos muitas situações assim, em que tivemos que colocar jogadores em situações complicadas. Tivemos que colocar nossos jogadores sob contratos de duas vias em situações dificíl. E, claro, Len esteve em uma situação difícil. Ainda assim, ele foi bem”, analisou Redick.

O pivô, enquanto isso, seguiu a mesma linha do técnico. Segundo ele, não houve tempo para conhecer as jogadores de Los Angeles.

“Foi um período de 24 horas bem louco, achando que eu ia para um lugar e, de repente, vindo para cá e sendo contratado. Eu cheguei e já fui direto jogar. Apenas tentei permanecer no momento e manter as coisas simples”, explicou.

Outras opções

Apesar do voto de confiança de Redick, Buha sugeriu três pivôs para o Lakers contratar no lugar de Alex Len. As opções seriam viáveis pelo mercado de buyout. Porém, nenhum dos nomes sugeridos conseguiu a rescisão contratual. Portanto, o time da Califórnia teria que mantê-los no radar.

“Em relação ao que vem a seguir, acho que o Lakers precisa monitorar os casos de Larry Nance Jr., Kelly Olykyn e Chris Boucher. Acredito que deveriam dispensar um segundo jogador e contratar um desses pivôs”, afirmou o jornalista.

Enquanto Buga sugeriu estes nomes, o Lakers pode ter impasses. Nance Jr., afinal, não deve deixar o Atlanta Hawks, de acordo com John Hollinger, do The Atheletic.

Olynyk, por sua vez, ainda não estreou pelo New Orleans Pelicans, desde a troca do Toronto Raptors. No entanto, é projetado que ele siga como um reserva importante, ainda mais considerando o histórico de lesões do time da Louisiana.

Por fim, Boucher segue no Raptors após a trade deadline. Segundo Jake Fischer, do Yahoo Sports, ainda não houve qualquer conversa para rescisão contratual entre as partes.

