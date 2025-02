Quatro times planejam troca por Kevin Durant na NBA

Após passar por quatro times em sua carreira na NBA, o astro Kevin Durant pode pedir troca para jogar em mais um na próxima temporada. Isso porque o ala do Phoenix Suns deu sinais de que não está feliz no Arizona e sua permanência para 2025/26 é dada como dúvida. De acordo com o site Hoops Wire, quatro equipes planejam uma negociação pelo cestinha.

Por enquanto, tudo é rumor. Mas o fato é que Durant teria poucas chances de seguir no Suns na próxima campanha da NBA. Ele se irritou com a diretoria após Phoenix conversar com Miami Heat e Golden State Warriors envolvendo seu nome em uma negociação. Na proposta feita pela direção, ele retornaria ao Warriors, enquanto Jimmy Butler chegaria no Arizona. Em contrapartida, Andrew Wiggins iria ao Heat.

De fato, o único que realmente aconteceu foi este último. Sem a presença do Suns, pois Durant não quis troca para o Warriors, Butler foi para o time de San Francisco.

Publicidade

No entanto, o Heat seria um dos quatro times que planejam troca por Kevin Durant. Aliás, ele até gostaria da ideia de jogar pela equipe da Flórida, desde que alguns dos principais nomes sigam por lá. O ala não quer chegar em um elenco sem recursos por vitória ou briga direta pelo título.

Leia mais

Além do Heat, Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs e Houston Rockets teriam interesse na troca por Durant. Aliás, este último seria um dos favoritos.

Publicidade

Kevin Durant jogou na Universidade do Texas antes de ir à NBA, então Houston é visto com bons olhos por seu staff. Mas mais que isso, o Rockets já manifestou muito interesse pelo veterano. Foi por isso que o time trocou escolhas de Draft para o Brooklyn Nets na última offseason. A ideia era inverter picks que eram do time de Phoenix e, então, convencer o Suns para comandar o próprio destino.

Eventualmente, até poderia acontecer a troca na trade deadline da NBA, mas o Rockets decidiu manter o elenco para ver até onde vai nos playoffs de 2025. Apesar de o time de Houston contar com vários jovens, o objetivo é dar “casca” a eles.

Publicidade

MVP de 2014, Durant contabiliza 15 seleções para o All-Star Game, foi quatro vezes cestinha da NBA e venceu o título em 2017 e 2018. Na atual temporada, ele possui médias de 27.3 pontos, 6.0 rebotes, 4.2 assistências, além de aproveitamento de 40.4% em três pontos

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA