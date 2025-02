“Também estaria frustrado se fosse Kevin Durant”, admite GM do Suns

O GM do Suns, James Jones, viveu um drama inesperado com Kevin Durant antes do fim da janela de transferências da temporada. Afinal, vários jornalistas disseram que o astro não gostou de ver o seu nome em rumores de troca na trade deadline. Nada aconteceu, mas o clima entre ambos teria piorado. Os resultados do time, além disso, não ajudam. O dirigente admite que o ala tem motivos para estar desconfortável.

“Também estaria frustrado se fosse Kevin. A nossa equipe não está vencendo e colocam a maior parte da culpa nele. Mas sei que ele entende isso. É um humano como qualquer um, mas, acima de tudo, um jogador sempre bem dedicado. Ele é crucial para nós, pois é um dos nossos líderes. Será só com a sua ajuda que nós vamos dar a volta por cima”, afirmou o ex-jogador e agora executivo.

A trade deadline passou, mas deixa um clima ruim. Apesar da negativa de jogadores, as notícias indicam que o ambiente do vestiário do Suns ficou bem abalado. Segundo Brian Windhorst, da ESPN, a permanência de Durant depois da temporada virou um ponto de interrogação. Jones ouve as especulações, mas garante que boa parte do que comenta-se não passa disso mesmo.

“Kevin convive com os rumores desde o início da carreira, mas é um profissional incrível. Um dos melhores. Então, ele sabe que as especulações surgem quando uma equipe não ganha. Isso já é motivo, por si só, para boatos aparecerem. Mas esse cara sempre entra em quadra e entrega o seu melhor. E acho que esse time também vai conseguir ignorar o barulho externo para focar no basquete”, disse o gerente-geral.

Bate-papo

A principal pergunta dos jornalistas de Phoenix para o GM do Suns foi se teve algum tipo de conversa com Kevin Durant. Em especial, depois do fechamento da janela de trocas. Jones não falou sobre um bate-papo particular, mas garante que está em contato com todos os jogadores durante a temporada. A comunicação precisa ser constante para enfrentar os altos e baixos do ano na NBA.

“Essa é uma conversa que acontece ao longo da temporada inteira. Mas, quando você chega na trade deadline, é comum termos mais momentos de frustração e incerteza. Essa preparação inicia na pré-temporada e segue durante a campanha inteira, até os playoffs. Então, não é só uma resposta que você dá a algum jogador em certos momentos”, explicou o dirigente.

O Suns tem um elenco veterano e, por isso, espera-se que os jogadores entendam as narrativas que se formam ao longo do ano. Nesse sentido, o trabalho de todos é não deixar as distrações tomarem conta do ambiente. “Conversamos todos os dias sobre como manter o foco no que realmente importa. Ou seja, jogar basquete de alto nível para vencer jogos. Nada e ninguém pode estar acima disso”, completou.

Sem veto

Além de Kevin Durant, outro jogador que colocou o GM do Suns no olho do furacão do mercado foi Bradley Beal. O veterano foi o atleta mais especulado em negociações do elenco, mas controlava a situação por ter uma opção de veto. Assim, ele foi o grande motivo para Jimmy Butler não jogar em Phoenix. Jones, no entanto, crava que Beal nunca esteve perto de deixar o Arizona.

“Não tivemos nenhuma discussão com Bradley sobre abrir mão de sua cláusula de veto. Nenhuma mesmo. Isso é uma coisa que posso garantir para vocês, pois sei que foi um grande tópico de debate aqui fora. Mas, dentro da organização, isso nunca esteve em consideração”, concluiu o executivo.

