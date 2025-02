Kevin Durant vetou troca tripla na NBA

Nos últimos dias, o Phoenix Suns ouviu ofertas de troca de Kevin Durant na NBA. E embora nada tenha acontecido ainda, a diretoria da equipe chegou a ter uma negociação pronta. Segundo Brian Windhorst, da ESPN, o astro “vetou” uma troca tripla que o levaria para o Golden State Warriors.

“Tinha uma troca pronta entre o Warriors, Suns e o Miami Heat. Durant iria para Golden State, mas ele mesmo disse que não gostaria de ir, e que não renovaria seu contrato lá. Então, a equipe de San Francisco mudou o foco e foi atrás de Jimmy Butler”.

A troca tripla seria centrada em Durant para o Warriors, Butler para o Suns, e Andrew Wiggins para o Miami Heat. Embora não tenha dado certo, dois dos componentes ainda foram trocados. Isso porque Jimmy Butler foi para Golden State, e Wiggins para Miami.

No último domingo (2), Windhorst já havia reportado que Durant não renovaria com o Warriors. Segundo o jornalista, o ala tinha dúvidas acerca de se reunir novamente com Draymond Green. Um dos motivos de sua saída em 2019, aliás, teria saído sua relação turbulenta com o tetracampeão.

Foi nesta semana que Shams Charania, da ESPN, informou que o Suns está ouvindo ofertas de troca por Kevin Durant na NBA. Isso porque, sem a equipe conseguir mover o contrato de Bradley Beal para conseguir Jimmy Butler, a diretoria considera dar um “passo para trás” e trocar seu camisa 35 para montar um time mais sólido ao redor de Devin Booker.

Sam Amick, do site The Athletic, alerta que ainda há interessados no bicampeão. “O Dallas Mavericks sonha com Durant, mas é uma negociação difícil. O Houston Rockets também se interessa, porém não quer abrir mão de muita coisa, visto que KD já tem 36 anos”.

O contrato atual de Durant vai até o final da próxima temporada, quando o jogador irá ganhar US$ 54 milhões. Embora a adição dele seja benéfica para qualquer equipe, os interessados têm receio de uma possível não renovação daqui um ano e meio. Assim, times como o Warriors acabaram recuando.

Butler, que foi para o Warriors, assinou uma extensão contratual de US$ 121 milhões por dois anos. Isso, de acordo com a ESPN, foi vital para o jogador aceitar ir para San Francisco, já que há apenas alguns dias ele também teria “vetado” uma ida para a equipe.

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no Youtube a partir de 15h13 (horário de Brasília).

