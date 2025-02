Draymond Green ironiza “não” de Kevin Durant ao Warriors

Ídolo do Golden State Warriors, Draymond Green repercutiu a recusa de Kevin Durant ao interesse da franquia na trade deadline. O astro foi alvo de diversos rumores até o prazo final de trocas da NBA, sendo a equipe de San Francisco uma das principais interessadas. Como resultado, ele permaneceu no Phoenix Suns, enquanto o Warriors foi atrás de Jimmy Butler.

Em entrevista para o portal Sportskeeda, após a derrota para o Los Angeles Lakers, na última quinta-feira (6), Green foi sincero ao falar sobre a situação envolvendo Durant.

“Cara, sendo bem sincero, isso não me afetou em nada. Não mudou a minha vida nem um pouco, a decisão é dele. Então, eu sequer comentei as notícias ou rumores que saíram, afinal, faria isso para que? A última coisa que vou fazer é me preocupar com os caras que não estão aqui. Então, seguimos”, afirmou.

Publicidade

Em algum momento da última semana, parecia que um retorno do histórico ala do Phoenix Suns havia se desenhado para o Golden State Warriors. Rumores fortes chegaram de que a franquia estava agressiva na busca pelo camisa 35, enquanto o time do Arizona estava ouvindo propostas e até disposto a negociar.

No entanto, o próprio astro afirmou que não tinha qualquer desejo de retornar ao time onde foi duas vezes campeão e duas vezes MVP das finais. Outros times como Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks e Miami Heat também fizeram propostas para o Suns.

Publicidade

Leia mais!

Durante as discussões de uma troca tripla envolvendo Warriors, Suns e Heat, foi dito que Phoenix receberia Jimmy Butler, Jonathan Kuminga e várias escolhas de primeira e segunda rodada do Draft nas negociações para que Kevin Durant se tornasse um jogador do Warriors em 2024/25 e muito disso pode ter tido a ver com Draymond Green.

Houve um período em que uma paz entre os dois pareceu ocorrer. Eles chegaram a ser vistos em jogos de NBA e NFL lado a lado. Entretanto, a relação entre os dois nem sempre foi tão amistosa.

Green foi um recente convidado do podcast What’s in Your Glass, que pertence ao lendário ex-jogador Carmelo Anthony. No programa, ele contou que, em um primeiro momento, os dois pouco se falavam após a saída de Durant do Warriors.

Publicidade

“Hoje está tudo mais tranquilo, mas em um certo período acho que não. Teve um momento em que acho que fui bloqueado por ele. Acho que ele queria se distanciar de certa forma. Eu só conseguia falar com Kevin por meio do Instagram e coisas assim. Eu senti que ele não gostaria de falar comigo”, afirmou.

Por fim, os dois ex-colegas de time seguirão como rivais de divisão e da conferência Oeste da NBA.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA