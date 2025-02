Saiba o que o Suns receberia do Warriors na troca de Kevin Durant

O Phoenix Suns receberia um pacote atrativo na troca de Kevin Durant para o Golden State Warriors. De acordo com o insider Shams Charania, da ESPN, o Miami Heat também faria parte da negociação. Nela, o time do Arizona receberia Jimmy Butler, Jonathan Kuminga, além de múltiplas escolhas de primeira rodada e pick swaps (troca de posição no recrutamento). A possível saída do veterano de Phoenix agitou a trade deadline, na última quinta-feira (6).

No entanto, a troca fracassou. Afinal, Durant não demonstrou nenhum interesse em voltar para o Warriors. Além disso, o astro preferiu seguir no Arizona. Ele tem contrato até o final da próxima temporada. Nesse período, o craque de 36 anos vai receber US$105,9 milhões.

Caso a negociação tivesse saído do papel, o Suns teria dois jogadores – Butler e Kuminga – para seguir brigando na Conferência Oeste. A dupla, inclusive, estava no radar de Phoenix. Além disso, a franquia acumularia ativos de Draft. Mas, sem o consentimento de Durant, nada ocorreu.

Publicidade

Bicampeão da NBA pelo Warriors (2017 e 2018), Durant deixou a equipe em 2019. Um dos motivos de sua saída teria sido um desentendimento com Draymond Green. O craque é amigo de Stephen Curry, mas não quer atuar novamente ao lado do ala-pivô, segundo Marc Stein, do portal Substack.

Leia mais sobre Kevin Durant!

Desde que chegou a Phoenix, há dois anos, Durant deixou claro que tem o objetivo de ser campeão da NBA novamente. Mas, em quadra, o time é uma decepção. Dono da maior folha salarial da NBA, o Suns ocupa apenas o nono lugar do Oeste. Portanto, está na zona de classificação para o play-in.

Publicidade

Além do Warriors, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies e Minnesota Timberwolves conversaram com o Suns para fechar uma troca por Kevin Durant. Ou seja, quatro concorrentes de Phoenix na Conferência Oeste queriam o astro.

Antes “inegociável” no Suns, Kevin Durant surgiu nos rumores de troca nas últimas horas da trade deadline. O motivo seria a dificuldade da equipe em reforçar o elenco. A franquia, aliás, tinha interesse em adquirir Butler junto ao Miami Heat. Porém, o poder de Bradley Beal de vetar qualquer troca prejudicou o time de Phoenix. Assim, Durant passou a ser visto como a melhor moeda de troca, já que Devin Booker é considerado intocável.

Publicidade

Mas, essa situação pode interferir no futuro de Durant em Phoenix. De acordo com Brian Windhorst, também da ESPN, o craque não ficou satisfeito por ter o nome envolvido em boatos de troca. Desse modo, o veterano pode ser negociado na próxima offseason.

“Ele não ficou feliz por ter sido colocado nessas conversas de troca. Não dá para saber o que vai acontecer nos próximos meses. Afinal, essa é a natureza do esporte. Mas, acredito que, agora, é razoável prever que Durant vai se separar do Suns na offseason”, disse Windhorst.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA