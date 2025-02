Kevin Durant rejeita troca para o Warriors

Envolvido em diversos rumores de troca, o astro Kevin Durant não tem interesse em retornar ao Golden State Warriors. A informação é do insider Shams Charania, da ESPN. De acordo com o jornalista, vários times da NBA estão ligando para a franquia do Arizona para saber a respeito da disponibilidade do veterano.

“Fontes me disseram que Durant não deseja voltar ao Warriors. Os times estão muito agressivos, ligando para o Suns para saber de Durant. Afinal, há uma dúvida sobre as intenções do time nesta trade deadline. Mas, neste momento, uma coisa está clara ao redor da liga: Kevin Durant não quer retornar ao Warriors em nenhuma troca”, revelou Charania.

O jornalista John Gambadoro, da rádio Arizona Sports 98.7 FM, vai na mesma linha de Shams e descarta uma troca de Kevin Durant para o Warriors. Além disso, ele afirma que o astro deseja permanecer em Phoenix.

Publicidade

“Agora, é altamente improvável que o Suns negocie Kevin Durant para o Golden State. KD não quer jogar pelo Warriors. E mais: ele quer ficar em Phoenix. Essa negociação teve muito ímpeto nas últimas 24 horas, mas esse ímpeto se perdeu”, disse Gambadoro.

Além do Warriors, Dallas Mavericks e Houston Rockets são outros times interessados em uma troca por Kevin Durant. Em comum, os três desejam disputar o título da NBA em 2024/25. Dessa forma, veem no astro de 36 anos um diferencial para a disputa. O desafio, no entanto, é conseguir algo compatível com o salário do craque.

Publicidade

Leia mais sobre Kevin Durant!

Bicampeão da NBA pelo Warriors (2017 e 2018), Durant deixou a equipe em 2019. Uma dos motivos de sua saída teria sido um desentendimento com Draymond Green. O craque é amigo de Stephen Curry, mas não quer atuar novamente ao lado do ala-pivô, segundo Marc Stein, do portal Substack. Portanto, o Warriors teria que negociar Green para convencer Durant a mudar de ideia. Mas, essa é uma tarefa complicada.

“Você provavelmente teria que negociar Draymond Green se quisesse adquirir Kevin Durant. Isso não vai acontecer porque Steph Curry não vai aceitar”, afirmou o analista Stephen A. Smith, também da ESPN.

Nos últimos dias, a mídia dos EUA divulgou o “desespero” do Warriors em adquirir um astro. Afinal, o prazo final de trocas na NBA é nesta quinta-feira (6). Além do ala de 36 anos, outros atletas na mira são Jimmy Butler, Paul George e Brandon Ingram.

Publicidade

Mas, de acordo com Charania, caso não consiga trazer Durant, a franquia de San Francisco vai tentar uma negociação com o Chicago Bulls pelo pivô Nikola Vucevic. O montenegrino de 34 anos tem um contrato de US$41,5 milhões, válido até o final da próxima temporada.

Novo interessado em Kevin Durant

Antes “inegociável”, Kevin Durant surgiu nos rumores da NBA nas últimas horas. O motivo seria a dificuldade do Suns em reforçar o elenco para o restante da temporada. A franquia tem interesse em adquirir Butler junto ao Miami Heat. Porém, o poder de Bradley Beal de vetar qualquer troca prejudica o time de Phoenix. Assim, Durant passou a ser visto como a melhor moeda de troca do Suns, já que Devin Booker é considerado intocável.

Publicidade

Logo depois da informação de Charania, o colega dele na ESPN, Brian Windhorst, afirmou que Durant tem dois caminhos pela frente: seguir em Phoenix ou ser trocado para o Heat, com Butler indo para Phoenix. Já Barry Jackson, do jornal Miami Herald, revelou que a franquia da Flórida tem interesse em Durant. Ou seja, uma negociação de astro por astro pode sair do papel.

Desde que chegou ao Suns, há dois anos, Durant deixou claro que ainda tem o objetivo de ser campeão da NBA novamente. O veterano tem contrato até o final da próxima temporada. Nesse período, ele vai receber US$105,9 milhões.

Mas, em quadra, o time de Phoenix é uma decepção. Dono da maior folha salarial da NBA, o Suns ocupa apenas o nono lugar da Conferência Oeste. Portanto, está na zona de classificação para o play-in.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA