Kevin Durant reage sobre troca na NBA: “Insano”

O astro Kevin Durant, do Phoenix Suns, ficou sem acreditar na troca entre Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks na rodada de sábado (01) da NBA. O Suns, que perdeu fora de casa para o Portland Trail Blazers por 127 a 108, já não tinha nenhum titular em quadra nos últimos minutos de jogo, quando saiu a notícia.

Sem acreditar, Durant e os outros jogadores de Phoenix, tentavam entender a troca entre Anthony Davis e Luka Doncic. Até o técnico Mike Buddenholzer se espantou.

Kevin Durant was in DISBELIEF seeing the news of the trade…The NBA is insane. Publicidade (h/t @adryanashton) pic.twitter.com/ASFBAAYmPW — Hoop Central (@TheHoopCentral) February 2, 2025

Alvo de críticas após fechar com o Golden State Warriors, em 2016, Kevin Durant reagiu a uma das negociações mais imprevistas da NBA.

“Isso é insano”, disse. “Jogadores possuem um diferente padrão de lealdade, mas com os times não é assim”.

Na ocasião, Durant deixou o Oklahoma City Thunder para fechar com o Warriors. O problema, no entanto, foi que o Thunder perdeu nos playoffs justamente para Golden State. Então, na offseason, ele foi para o time que o eliminou.

Por outro lado, Durant acredita que a troca de Doncic pode ser boa para vários times na NBA. Isso porque deve fazer com que as equipes tenham “menos medo” de partirem para algum negócio.

“Mas é claro que, quando você vê uma troca assim na NBA, como um time, você começa a ter um pouco mais de coragem para fazer algo”, disse Kevin Durant. “Você vê outro time fazendo uma troca dessas. Então, essa deve ser a maior troca que vi na liga ou desde quando comecei a ver basquete. É insano. Então, sim, todos os outros times ganham confiança para dizer ‘vamos trocar alguns dos melhores jogadores, pois não está dando certo'”, concluiu.

Depois de vencer dois títulos pelo Warriors, Kevin Durant foi para o Brooklyn Nets, onde ficou até 2022/23. Depois, saiu de lá em troca para o Phoenix Suns. Desde que chegou ao time do Arizona, no entanto, ele sempre esteve presente em rumores de que poderia sair mais uma vez.

O astro acredita que jogadores deveriam poder sair de times sem tanta pressão. De acordo com Durant, os atletas não possuem segurança alguma no mercado, especialmente perto da trade deadline.

Vários exemplos assim acontecem todos os anos na NBA. Muitas vezes, jogadores querem seguir em suas equipes, mas saem mesmo assim. Derrick Rose, quando deixou o Chicago Bulls em troca para o New York Knicks, também em 2016, gravava um vídeo promocional quando soube do negócio.

