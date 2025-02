Magic mira três jogadores para trocas na NBA

O Orlando Magic monitora alguns jogadores no mercado de trocas da NBA. De acordo com Matt Moore, do site Action Network, a franquia da Flórida está interessado em alguns nomes do Phoenix Suns, além de Cam Johnson, do Brooklyn Nets. A trade deadline da temporada 2024/25 está marcada para a próxima quinta-feira, dia 6 de fevereiro.

“O Suns teve conversas significativas com Orlando sobre Grayson Allen na tentativa de se livrar do fardo que é Jusuf Nurkic. Acionei, também, Orlando à lista de interessados em Cam Johnson. Fontes afirmam que a equipe tem trabalho para entender o que seria necessário para adquiri-lo”, informou Moore.

Segundo o jornalista, o interesse principal do Magic é em Allen. O ala-armador é reconhecido por seu talento na defesa, bem como contribui com 43.5% de aproveitamento dos três pontos. Na temporada, ele ainda tem médias de 11.1 pontos, 3.4 rebotes e 1.9 assistência.

Entretanto, para conseguir o jogado o time pode ter que receber Jusuf Nurkic no pacote. O bósnio é o principal alvo de críticas da torcida de Phoenix em 2024/25. Somado a isso, ele perdeu espaço no time titular e entrou em desacordo com o técnico Mike Budenholzer. Então, a diretoria tem acelerado para abrir mão de seu contrato.

De acordo com Michael Scotto, do portal HoopsHype, o Suns estaria oferecendo uma escolha de primeira rodada do Draft na possível troca de Jusuf Nurkic. O interesse do Magic em Allen, no entanto, pode facilitar os negócios para o time de Arizona.

Cam Johnson

O interesse do Magic em Johnson, por sua vez, coloca o time na disputa por um dos jogadores mais interessantes do mercado de trocas na NBA. Desde que o Brooklyn Nets demonstrou interesse em negociar o ala, diversas franquias já o adicionaram como alvo. Entre elas, Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder e Sacramento Kings.

Conseguir Johnson, no entanto, não deve ser uma tarefa fácil. Isso porque, sucesso do ala na atual temporada permitiu uma alta pedida da franquia em qualquer negociação. De acordo com Brian Lewis, do jornal New York Post, o valor definido é um pacote com duas escolhas de primeira rodada ou equivalente.

Johnson se tornou um dos melhores nomes do Nets na temporada. Em seu sexto ano na liga, ele tem médias de 19.4 pontos, 4.1 rebotes e 2.9 assistências. Além disso, registra aproveitamentos de 49.1% dos arremessos gerais, 41.9% dos três pontos e 89.8% dos lances livres. Assim, próximo do “clube 50/40/90”.

