Jogador do Pacers atrai interesse de troca na NBA

Um jogador do Indiana Pacers surgiu nos rumores de troca da NBA. De acordo com Dan Woike, do Los Angeles Times, o ala Benn Mathurin atraiu o interesse de diversas franquias. As equipes, aliás, desejam o jovem até 6 de fevereiro, prazo final para negociações na temporada 2024/25.

O desafio dos times, porém, é o preço definido pelo Pacers. Segundo Woike, Indiana não tem pressa em negociar o ala, uma vez que é o quinto no Leste. Portanto, só o deixa sair por “um jogador que valorize” ou “pela escolha de primeira rodada que investiu no canadense”.

O jogador do Pacers recebeu ofertas de troca durante a última offseason na NBA. Em junho, de acordo com Michael Scotto, do HoopsHype, executivos rivais fizeram consultas sobre ele e ao jovem Jarace Walker. No entanto, o time de recusou todas as negociações e manteve o ala.

A decisão foi boa para ambos os lados. Após duas temporadas como um dos principais reservas da equipe, Mathurin recebeu espaço no time titular e tem sido um dos destaques. Até aqui, ele tem médias de 16.4 pontos e 5.9 rebotes, além de 47.1% nos arremessos e 36.% nas bolas de três pontos.

O desempenho do ala, além da campanha do time, reduz as chances de saída. A excessão, segundo Woike, seria somente um nome capaz de aproximar o Pacers dos líderes do Leste: Cleveland Cavaliers, Boston Celtics e New York Knicks. Algo que, por enquanto, parece improvável.

Para os interessados, ainda assim, a próxima temporada pode ter um cenário diferente. Isso porque Mathurin será agente livre restrito em 2026. Desse modo, se recusar a opção contratual, ele pode ouvir ofertas de outras equipes. Aliás, o jovem pode até aceitar. Embora o Pacers possa cobrir, as restrições financeiras do acordo coletivo da NBA podem impedir o movimento.

Pacers no mercado

Enquanto trava propostas por Mathurin, o Pacers pode ouvir ofertas por outro jogador. Trata-se de Myles Turner. De acordo com Jovan Buha, do The Athletic, o jogador quer receber mais de US$30 milhões anuais em seu próximo contrato, e Indiana não estaria disposto a pagar tudo isso.

“Ouvi que Myles Turner, perto de ser um agente livre irrestrito, quer mais de US$30 milhões. O Pacers não vai pagar tudo isso. Então, ouvi de uma fonte que estariam dispostos a trocá-lo“, disse Buha.

O pivô está há dez anos na liga, todos com o Indiana Pacers. Embora sejam frequentes os rumores de troca, Turner nunca saiu da equipe. Seu contrato atual é de US$58 milhões em dois anos, assinado em 2023. Apesar de alguns de seus números terem caído, ele continua sendo uma peça importante para o time.

