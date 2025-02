Lakers mira em Myles Turner e Walker Kessler para trocas

Myles Turner (Indiana Pacers) e Walker Kessler (Utah Jazz) são os principais alvos do Los Angeles Lakers para trocas na trade deadline. De acordo com múltiplos rumores, o time de Los Angeles quer um pivô para o resto da temporada 2024/25 da NBA. No entanto, o Lakers ainda aguarda mais opções do mercado.

Isso porque a lista de trocas do Lakers envolve vários jogadores da posição. Além de Turner e Kessler, a franquia monitora jogadores como Clint Capela, Nic Claxton, Nikola Vucevic e Jakob Poeltl, entre os possíveis titulares. Mas ainda existe a chance de o time partir para uma outra via, com atletas apenas para a composição de elenco.

Neste caso, o Lakers poderia ir atrás de trocas por Day’Ron Sharpe, Daniel Theis, Robert Williams e Jonas Valanciunas, que são reservas em seus times hoje. Até por conta de seus salários, eles são vistos mais como um “Plano B”. Assim, Anthony Davis até começaria como titular, mas teria minutos ao lado de um deles.

As características dos pivôs são bem variadas. Enquanto alguns são mais “espaçadores”, como Turner, Vucevic e Theis, outros atuam muito mais próximos do garrafão. E depende, também, se eles estarão disponíveis e de seus valores. Hoje, o Lakers possui as próprias escolhas de Draft a partir de 2028 para enviar em trocas. Se for por um pivô “titular”, é possível enviar uma pick de primeira rodada.

Myles Turner, que aparentemente tornou-se disponível no Pacers, seria um dos principais alvos do Lakers para trocas. O pivô está no último ano de contrato e gostaria de uma extensão na casa dos US$30 milhões anuais. No entanto, o time de Indiana não deve dar a ele um novo acordo. Hoje, ele recebe em torno de US$19.9 milhões.

Caso o Pacers realmente esteja pronto para seguir sem Turner, de 28 anos, o Lakers deve oferecer Jarred Vanderbilt, além de expirantes e escolhas de Drat. Trata-se de um pivô com ótimo arremesso do perímetro e que dá tocos. Não é um grande defensor, assim como não pega muitos rebotes. Mas ao lado de Anthony Davis, a aposta é que poderia funcionar.

Já Walker Kessler, é cinco anos mais jovem que Turner e vem evoluindo pelo Jazz. No entanto, Danny Ainge, CEO do time de Salt Lake City, não é um dirigente tão fácil de se negociar. Antes do início de 2024/25, Kessler estava sendo disponibilizado pa equipe de Utah por um “preço” mais barato. Agora, “inflacionou”. Seu salário, de US$2.9 milhões para a atual campanha, é difícil de encontrar uma troca que agrade Ainge.

Por fim, é necessário entender o que Lakers quer para o resto da temporada. O time trocou o armador D’Angelo Russell, enquanto Austin Reaves tornou-se o principal organizador. Caso a equipe queira ir atrás de outro jogador da posição, Rob Pelinka (GM) pode buscar um pivô de segunda linha.

