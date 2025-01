Técnico do Lakers admite erro com Bronny James em derrota

O técnico do Los Angeles Lakers, JJ Redick, tinha uma arma secreta para o jogo contra o Philadelphia 76ers: Bronny James. Mas a aposta deu (muito) errado. A equipe da casa, para começar, venceu os angelinos mesmo com os desfalques dos astros Joel Embiid e Paul George. E o novato, em particular, teve uma atuação pífia em 15 minutos de ação. Depois do duelo, o treinador admitiu que escalar o jovem pode ter sido um erro.

“Talvez, eu tenha colocado Bronny em uma posição muito dura. Ele chegou em cima da hora para um jogo em Philadelphia, transmitido para o país inteiro. Então, acho que foi uma situação um pouco complicada demais. Mas isso não muda o fato de que o garoto vem jogando bem na G League. Não foi uma boa atuação hoje, mas está treinando em alto nível e sempre pronto para jogar”, ponderou o ex-arremessador.

A participação de Bronny na partida, a princípio, realmente não teve qualquer impacto positivo no Lakers. Ele errou os cinco arremessos que tentou, enquanto cometeu três desperdícios de bola. Só pegou três rebotes e deu uma assistência. Assim, o time foi derrotado por oito pontos nos poucos minutos em que o armador esteve em quadra. Redick até tinha um plano ao colocar o jovem em quadra, mas não funcionou.

“Eu achei que, na segunda noite de um back-to-back, havia uma chance de Bronny nos ajudar. Decidi colocá-lo na rotação porque confio em sua capacidade. O meu objetivo, em síntese, era ter mais um jovem em quadra que pudesse injetar energia na equipe. Mas ficou claro que ele não conseguiu nos entregar isso em alto nível”, reconheceu o treinador californiano.

Trabalho duro

O técnico do Lakers contava com Bronny James, acima de tudo, para dificultar a atuação do astro Tyrese Maxey. No entanto, o jovem armador não foi páreo para a referência do Sixers. Aliás, passou longe disso. O líder do Sixers marcou 43 pontos e atacou o filho de LeBron James múltiplas vezes para se colocar em condições de pontuar. O novato admitiu que não conseguiu conter Maxey.

“Tyrese é um armador bem rápido. Arremessa muito bem, mas também finaliza em alto nível em torno do aro. Então, só tentei limitar as suas ações protegendo o meu espaço em quadra. Sei que fiz o melhor que pude. Joguei duro e entreguei toda a energia que tinha em quadra. Então, não tinha muito mais que pudesse fazer”, resumiu o 55o selecionado do último draft.

Bronny, no entanto, também viu pontos positivos na atuação contra o Sixers. A evolução em relação aos primeiros jogos que disputou na liga é o que mais chama a sua atenção. “Ser chamado de volta da G League foi uma surpresa para mim. Mas eu sinto que estou bem mais preparado do que no início da temporada. Jogar na G League ajuda a me manter pronto, em forma e com ritmo de jogo”, avaliou.

Em evolução

Não foi só Bronny que tentou ir além dos números ruins para apontar o seu crescimento como jogador. O seu pai, LeBron James, também teve uma percepção parecida. Afinal, foi a primeira vez que viu o filho atuar mais do que cinco minutos em um jogo da NBA. Pode ser que o novato ainda não esteja pronto para ser parte de uma rotação da liga. Mas esse é um momento importante para que, um dia, esteja.

“Para começar, esse foi o primeiro jogo de Bronny com amplos minutos na rotação. A gente teve aquele primeiro jogo que foi um ótimo momento, mas foi só um momento mesmo. Eu acho que, hoje, foi a primeira chance dele de verdade de jogar contra os melhores. Estou tranquilo, pois nós sabemos que ele só vai melhorar mais e mais”, projetou o craque da franquia.

