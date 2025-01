Em melhor jogo na G League, Bronny James impressiona

Bronny James está jogando pelo time do Los Angeles Lakers na G League, o South Bay Lakers. E após algumas partidas medianas, o filho de LeBron James finalmente teve seu primeiro grande jogo. Foi a volta de Bronny à liga de desenvolvimento, já que a última vez que havia “descido” ao SBL foi em 21 de dezembro.

Nesse retorno, teve uma grande performance: 31 pontos, cinco bolas de três, três assistências, dois rebotes e dois roubos de bola. Além disso, teve essa enterrada que colocou o ginásio em pé. “Me senti bem, foi um grande momento. Não há muito o que dizer, foi louco”, disse o jogador depois da partida.

Para melhorar seu desenvolvimento, Bronny James “desce” para a G League em algumas ocasiões. Em especial, quando o Lakers está com jogos consecutivos em casa. Assim, é esperado que o jogador consiga mais tempo em quadra, mais toques na bola e menos pressão do mundo olhando cada movimento. E tem funcionado. Suas médias na liga são de 16.3 pontos, 4.2 rebotes e 4.2 assistências por jogo.

Publicidade

Falta, é claro, mostrar o mesmo nível de jogo na NBA. Afinal, em 29 minutos pelo Lakers, Bronny tem só um de 11 arremessos feitos. São quatro pontos apenas. Embora o nível de competição seja bem maior, também é importante que o ala-armador consiga mostrar melhora no time principal.

Leia mais!

O jogador falou sobre esse processo. “Estou apenas tentando recuperar minha confiança, isso é tudo. Então, quero entrar em quadra, jogar meu jogo, aprender com cada partida”, disse.

Publicidade

“Enquanto não estou na G League, aprendo com os companheiros do Lakers, absorvo conhecimento e continuo tentando ser eu mesmo. Estou feliz com meus resultados, me divertindo. Sempre que estou jogando basquete, sempre que estou respirando, caminhando, estou me divertindo. Sou pé no chão, grato pelo que me foi dado”.

Ademais, ainda falou de forma mais específica do que está tentando melhorar em seu arsenal. “Tento obter o máximo de experiência com a bola nas mãos. Afinal, esse será meu papel na NBA. Portanto, tento distribuir o jogo o máximo que posso, sendo agressivo e jogando da maneira certa, porque é isso que os treinadores querem”.

Publicidade

Bronny e LeBron foram convidados para serem dupla no Desafio de Habilidades do All-Star Game. No entanto, ambos reusaram o convite, e Bronny também optou por não participar da equipe da G League no Rising Stars.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA