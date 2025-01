Hornets perde Brandon Miller pelo resto da temporada

O ala Brandon Miller, do Charlotte Hornets, está fora da temporada 2024/25 da NBA, após passar por uma cirurgia no punho direito. Desde que o anúncio de sua lesão havia sido feito, a expectativa geral era de que ele perderia muito tempo. Mas após o procedimento cirúrgico, a franquia está o mantendo de fora até o fim da campanha.

A informação foi dada por Shams Charania, principal jornalista do canal ESPN, na última quinta-feira (23). O último jogo dele foi em 15 de janeiro, contra o Utah Jazz. Na ocasião, anotou 20 pontos em 33 minutos de partida, em uma vitória da equipe fora de casa.

Depois disso, o status de Miller foi de questionável para os dois duelos seguintes: contra o Chicago Bulls e o Dallas Mavericks. Em ambos os casos, ele foi descartado minutos antes do confronto. Pouco tempo depois do time vencer a franquia texana, Charlotte anunciou que Miller tinha uma lesão mais grave em um dos ligamentos do punho, e estava fora de ação por tempo indeterminado.

O camisa 24 passou por cirurgia em New York. O processo foi bem sucedido, mas agora ele vai precisar passar por um período de recuperação completa antes de voltar as quadras.

Acima de tudo, um baque no melhor momento da franquia em 2024/25. Afinal, a equipe venceu quatro de seus últimos seis jogos. Mas a saga das contusões segue atrapalhando o sucesso e desenvolvimento desse núcleo jovem.

Para se ter uma noção, o núcleo do Hornets liderado por Brandon Miller, LaMelo Ball e Mark Williams passou apenas 101 minutos juntos em quadra nessa temporada. O time só teve seus três principais jogadores disponíveis em seis de 40 partidas em 2024/25.

Em grande fase, o pivô Williams passou grande parte do ano contundido. E agora, que parece pegar algum ritmo, Miller vira uma baixa.

O ala encerra seu ano com médias de 21 pontos, 4.9 rebotes, 3.6 assistências e 1.1 roubo de bola, em 34.2 minutos por jogo. Além disso, ele acertou 35.5% das bolas de três, enquanto era o segundo jogador com maior volume de arremessos do perímetro em toda a liga, com 10.9 tentativas por duelo. O único que o supera, aliás, é LaMelo Ball.

O camisa 24 se consolidou no ano passado, quando os outros dois jovens também perderam muito tempo por contusão. Seu segundo ano foi de evolução em todos os números. O único número que caiu foi o de eficiência do perímetro, porém, o volume aumentou de forma considerável.

Assim, Charlotte continua a campanha de 2024/25 sem um de seus melhores e mais promissores atletas. Com 11 vitórias no ano, a equipe ocupa a 13ª posição do Leste, e está focada, sobretudo, em obter outra pick alta de Draft em 2025.

