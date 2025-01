O Charlotte Hornets é uma das piores equipes nessa temporada da NBA. A franquia já trocou Nick Richards para o Phoenix Suns. Mas não deve parar por aí. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, o Hornets pode estar montando uma “barca”, o que significa que o time pode disponibilizar vários jogadores para troca nas próximas semanas.

Josh Green, Cody Martin, Seth Curry e Vasilije Micic são alguns dos nomes que podem deixar Charlotte. Além disso, Josh Okogie, recém chegado do Suns, também pode ser negociado novamente, em troca ou em dispensa.

A reconstrução é justamente motivada pela equipe não estar bem na temporada. Embora LaMelo Ball e Brandon Miller estejam indo bem, são os únicos bons pontos do Hornets. Dessa forma, sem um elenco de suporte ao redor deles, é difícil ver a equipe indo longe. Não à toa a franquia tem apenas nove vitórias em 37 jogos, a segunda pior marca da Conferência Leste.

Assim, o Hornets espera conseguir trocar suas peças por bons ativos futuros, como escolhas de Draft ou jovens jogadores. Josh Green tem médias de 6.9 pontos, 2.9 rebotes e 1.4 assistências por jogo, arremessando 39.3% para três pontos. Embora não sejam os melhores números, o jogador dá melhores impressões do que nos últimos anos e pode ser uma peça que ajude saindo do banco.

Cody Martin é um caso mais difícil. O ala tem médias de 8.1 pontos e 4.7 rebotes por jogo, mas arremessa mal de três pontos e carece na defesa. Além disso, tem problemas para se manter saudável, sofrendo de lesões. Ainda assim, quando disponível, mostra que consegue ser criativo para pontuar.

Micic tem 7.8 pontos por jogo, com 3.5 assistências e 2.3 rebotes. Seu aproveitamento de arremessos é um dos piores da liga, com apenas 33.9% de quadra. No entanto, mostra que pode melhorar, em especial quando tem a bola nas mãos para distribuir o jogo.

Por fim, Seth Curry talvez seja a peça mais interessante. É verdade que o jogador não apresenta o mesmo rendimento de outros anos, mas segue com bom aproveitamento em bolas de três. Na temporada, ele tem média de 42.4% do perímetro. Apesar disso, o jogador não tem muito tempo de quadra, com apenas 13.4 minutos por noite.

Dessa forma, o objetivo do Hornets deve ser buscar troca desses jogadores para outro time e adquirir escolhas de Draft.

